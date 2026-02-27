この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない日米「バント」の決定的違いとは？メジャーで「絶滅危惧種」になった理由と日本に残る合理性をデータで解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が、「バントは本当に無意味なのか？／データでみる日米の差／バントは査定に反映される？」と題した動画を公開。小林至氏が、統計データに基づいた日米のバント戦略の違いについて解説した。



動画内で小林氏はまず、メジャーリーグ（MLB）においてバントは「絶滅危惧種」であると指摘する。統計的に9試合に1回程度しか見られず、2025年シーズンに最も少なかったボルチモア・オリオールズは年間わずか4回だったという。その背景には明確なデータがあり、MLBではノーアウト1塁からバントをしてワンアウト2塁にすると、「得点期待値」も「得点確率」も下がってしまうため、「MLBの場合は絶対にしない」と小林氏は語る。



一方、日本のプロ野球（NPB）では事情が異なる。NPBのデータでは、バントによって得点期待値は下がるものの、得点確率は34.8%から35.1%へとわずかながら上昇する。小林氏は、MLBに比べて平均得点が低い日本野球では1点の重みが大きく、バント成功率も90%（MLBは75%）と高いため、「NPBの場合は結構合理的な行動」であり「スモールベースボール」として成立していると分析した。



さらに解説は「バントと査定」の関係にも及んだ。「セイバーメトリクスの神様」ビル・ジェームズ氏が提唱した通り、MLBではバントの査定評価はゼロだが、NPBでは「給与決定モデルでは正の効果を持つ」とされる。小林氏はソフトバンク球団取締役時代の経験を交え、ヒット1点に対し犠打を0.5点として評価していた事例を紹介した。小林氏は今後日本でもバントは減少していくと予測しつつ、「2026年のプロ野球は貴重なバントを見逃すな」という言葉で解説を締めくくった。