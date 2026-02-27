森永製菓、inゼリーイメージキャラクター・櫻井翔が3・2をもって卒業 11年にわたって活動「ご本人の誠実なお人柄のおかげで」

森永製菓、inゼリーイメージキャラクター・櫻井翔が3・2をもって卒業 11年にわたって活動「ご本人の誠実なお人柄のおかげで」