森永製菓、inゼリーイメージキャラクター・櫻井翔が3・2をもって卒業 11年にわたって活動「ご本人の誠実なお人柄のおかげで」
森永製菓が27日、公式Xを更新。inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを務めていた櫻井翔が3月2日でイメージキャラクターを卒業すると伝えた。
【Xより】数々の思い出の写真とともに…森永製菓から櫻井翔へ感謝のメッセージ
櫻井は2014年から11年間にわたって、同社のinゼリーを中心に数々のCMやキャンペーン、イベントに出演してきた。同社は「多くのお客様に笑顔とエネルギーを届けてくださいました。長年にわたるご尽力に、深く感謝申し上げます」と謝意を伝えた。
「撮影では、inゼリーをかっこよく飲む姿や、カレ・ド・ショコラを美味しく頬張る様子だけでなく、スタッフさんや当社社員にも優しく声をかけてくださいました」と振り返り「櫻井翔さんご本人の誠実なお人柄のおかげでここまで歩んでくることができたと思います」とつづった。
SNSやHPでの掲出は2026年3月2日午前11時までの予定。
【全文】
森永製菓からみなさまへ
平素より森永製菓製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、櫻井翔さんは、inゼリーおよびカレ・ド・ショコラのイメージキャラクターを、2026年3月2日をもちまして卒業することとなりました。
SNSやHPでの掲出は2026年3月2日11時までの予定です。
前後する可能性がある旨ご理解いただけますと幸いです。
2014年からの11年間、櫻井翔さんはinゼリーを中心に数々のCMやキャンペーン、イベントを通してブランドの想いを体現してくださり、多くのお客様に笑顔とエネルギーを届けてくださいました。
長年にわたるご尽力に、深く感謝申し上げます。
撮影では、inゼリーをかっこよく飲む姿や、カレ・ド・ショコラを美味しく頬張る様子だけでなく、スタッフさんや当社社員にも優しく声をかけてくださいました。
櫻井翔さんご本人の誠実なお人柄のおかげでここまで歩んでくることができたと思います。
本当にありがとうございます。
今後も当社は「おいしく、たのしく、すこやかに」のもと、世代を超えて愛されるすこやかな食を、エネルギーを、みなさまにお届けいたします。
また、アーティストや俳優、キャスターなど多彩な才能でたくさんの人にエネルギーを届ける櫻井翔さんを、これからも応援してまいります。
改めまして、11年間本当にありがとうございました。櫻井翔さんの今後のご活躍を、当社一同心よりお祈り申し上げます。
森永製菓株式会社
