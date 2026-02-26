【沃野】はなんて読む？ 地理などの授業でよく見る常識漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「沃野」はなんて読む？
みなさんは、「沃野」という漢字を見たことがありますか？
「沃」という漢字の読み方を知らないと読むのが難しいですよね。
歴史や地理の授業で見たことがある人がいるかもしれません。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「よくや」でした！
「沃野」とは、「生産力のある豊かな土地」「農作物ができるよく肥えた土地」という意味です。
田んぼや畑を作ることのできる、地質が良い土地を表します。
「沃」は、漢字そのものに「地質がよく肥えている」という意味が含まれ、「沃野」の類語には「肥沃」や「豊沃」などがありますよ。
米や野菜などの作物を作るためには、栄養のある土地が欠かせません。人々が生きていくために、沃野は大変貴重な土地ですね。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
