【沃野】はなんて読む？　地理などの授業でよく見る常識漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「沃野」はなんて読む？ みなさんは、「沃野」という漢字を見たことがありますか？ 「沃」という漢字の読み方を知らないと読むのが難しいですよね。 歴史や地理の授業で見たことがある人がいるかもしれません。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「よくや」でした！ 「沃野」とは、「生産力のある豊かな土地」「農作物ができるよく肥えた土地」という意味です。 田んぼや畑を作ることのできる、地質が良い土地を表します。 「沃」は、漢字そのものに「地質がよく肥えている」という意味が含まれ、「沃野」の類語には「肥沃」や「豊沃」などがありますよ。 米や野菜などの作物を作るためには、栄養のある土地が欠かせません。人々が生きていくために、沃野は大変貴重な土地ですね。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部