今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は6月17日現在

【写真】コーディネートしやすいカラー展開

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UV対策も涼しさもかなえる人気パーカ

今回、ご紹介したいのはズバリ、ユニクロの「エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ」です。

毎シーズン、多種多彩な商品が販売されるユニクロ。なかでもサラッとした着心地と高いUVカット機能で人気を集めているのがこの「エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ」なんです。

さっそく「エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜「エアリズム」の素材で、汗をかいてもサラッとした肌ざわり＞

＜紫外線を防ぐUVカット機能付き＞

＜手の甲までカバーできるサムホール付き＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



カラー: 02 LIGHT GRAY／写真：ユニクロ公式ホームページより

「数年前からのリピーターです。散歩やガーデニングには欠かせません。サラッとしていて速乾性も抜群。少々の雨ならフードでしのぐこともできます」

「友達の激推しで購入しました。 なんで今まで知らなかったのか…後悔しかないです。 バイクや自転車で移動する時に大活躍。通気性が高く、すごく涼しく感じます」

「ズボラな私がカバンの中に丸めて入れてもシワになりにくい。 洗濯してもすぐに乾く、速乾性の高さも気に入りました」

「体にピタピタとまとわりつかないゆったりとした着心地。落ち感が綺麗なのか、見た目はすっきり細く見せてくれます。ヘビロテ間違いなしです」

「釣りに行く時に羽織っていたら、しっかり日焼け防止できていてびっくり。気に入って色違いも購入しました」

「ファスナーで首まで隠れるので、日焼け防止になるのがいい」

「ジムで運動するときに使用しています。ゆったりと着られてお尻も隠れるのが嬉しい」

「家族の中で一人寒がりでエアコンの風があたるのが苦手なので家の中で着ていても動きやすくてお気に入りです」

など、使い勝手の良さを評価する声が数多く寄せられていました。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロ「エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ」は6月18日まで、期間限定の1990円にて販売されています。旅行やアウトドアでも活躍するパーカがこの価格ということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーはホワイト、ライトグレー、ブラック、ピンク（10）、ピンク（11）、ブルー、ネイビーの7色（すでに品切れのカラーもあり）。

サイズはXSから3XLまでの7種類（オンライン限定を含む）。

スポーツはもちろん、レジャーやカジュアルなシーンまで幅広く使えるエアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより