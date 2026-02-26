金正恩氏「韓国を同族から永遠に排除」　“敵対国家”の認識変わらず警告も「不適切な行動をすれば“完全崩壊”」

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が、アメリカが北朝鮮の“核保有国としての地位”を尊重して対北敵視政策を撤回するならば「良好な関係を築けない理由はない」とし、米朝関係の行方が全面的に米国の態度にかかっていると明らかにした。

ただし韓国については、李在明（イ・ジェミョン）政権の融和的姿勢を「欺瞞劇」と非難し、「同族という範疇から永遠に排除する」と言及して対話の可能性を一蹴した。

『朝鮮中央通信』は2月26日、朝鮮労働党第9回大会に関する報道を通じ、今月20日と21日に行われた金委員長の事業総括報告の内容をこのように伝えた。19日から進められていた北朝鮮の党大会は25日に閉幕した。

金正恩国務委員長（写真＝韓国共同写真記者団）

金委員長は報告で「国家核武力をさらに拡大・強化し、核保有国の地位を徹底して行使することは、わが党の確固不動の意志である」と述べた。続けて「最強硬の姿勢を不変の対米政策基調として確固として堅持する」としつつも、「もしアメリカが朝鮮民主主義人民共和国憲法に明記されたわが国家の現地位を尊重し、対朝鮮敵視政策を撤回するならば、我々も米国と良好な関係を築けない理由はない」と言及した。

アメリカが北朝鮮の核保有国としての地位を認めることを条件に、関係改善に乗り出すことができるとの方針を確認したものだ。

金委員長は「アメリカが慣習的に我々に対して行ってきた慣行から脱せず、最後まで対決的に出てくるならば、我々も比例した対応を一貫して取る。その手段と方法は十分にある」とし、「朝米（米朝）関係の展望性は全面的にアメリカ側の態度にかかっている」と述べたうえで、「平和的共存であれ永遠の対決であれ、我々はすべてに備えている。その選択は我々が行うものではない」と付け加えた。

一方、韓国については「最も敵対的な実体である大韓民国と論じ合うことは全くなく、韓国を同族という範疇から永遠に排除する」とし、「敵対的な二つの国家」路線を改めて強調した。

さらに、この対南政策を「国家の路線と政策を確定する執権党の最高指導機関である党大会を通じて改めて宣明する」と釘を刺した。

特に、歴代の韓国の執権勢力が北朝鮮体制の崩壊を企図してきたとし、李在明政権については「韓国の現執権政権が表向きに掲げる融和的態度は稚拙な欺瞞劇であり、拙作だ」と非難。

「表向きには欺瞞的な和解と平和を唱えながら、『朝鮮半島非核化』の看板の下で我々の武装解除を画策する有害な存在を、同じ民族という惰性にとらわれ、絶対に不可能な和解と統一を理由に引き続き相手にすることは、もはや存続させてはならない誤った慣行だ」と線を引いた。

そして、「韓国が我々と国境を接する地政学的条件から脱することができない限り、安全に生きることのできる唯一の道は、我々とのすべてを断念し、我々に触れないことだ」と述べ、南北関係進展の可能性を否定した。

また、韓国が「現存する安定を壊しかねない不要な動き」を中断すべきだとし、「先制攻撃の任務を含め、敵対国に該当するあらゆる物理力の使用」は理論的・技術的に可能だと威嚇した。

続けて「核保有国の門前で実行される韓国の不適切な行動が我々の安全環境を損なう行為と認定される場合、我々は任意の行動を開始することができる」とし、「その行動の延長線上で韓国の完全崩壊の可能性も排除できない」と警告した。

金委員長は「敵対勢力は我々が何を構想し、何を計算しているのか知らない。彼らは知ることができず、また知るべきでもない。それが敵にとっては振り払えない不安と恐怖だ」と述べ、今後も「戦略的曖昧性」を維持する意向を示唆した。

（記事提供＝時事ジャーナル）