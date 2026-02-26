2月25日の「女性セブンプラス」で“熱愛”報道が飛び出したのは、Snow Manの宮舘涼太（32）。記事によれば、お相手は日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）だという。

宮舘は、ドーム公演を成功させるなどトップアイドルとしての地位を確立したSnow Manのなかでも、ひときわ個性が際立つ存在。独特の世界観と天然気味の受け答えで、バラエティ番組でも存在感を発揮している。

年明けに放送された『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）では、“ダテサマン”として登場し、“マッサマン”こと向井康二（31）と記憶力ゲームで対戦。“スノの二大おバカ対決”として話題を呼んだ。

一方の黒田アナは、日本テレビの若手エースとして情報・バラエティ番組を中心に活躍。現在は同局の朝の情報番組『DayDay．』のMCを務めている。

「記事では、黒田アナが宮舘さんの自宅を訪れ、“お泊まり”後にそのまま出勤する様子がキャッチされていました。ただ、双方とも取材に対し交際については明言しておらず、宮舘さんの所属事務所は『友人の一人』と回答したそうです」（スポーツ紙記者）

人気アイドルと局アナの組み合わせとあって、SNSでは瞬く間に話題に。宮舘が最後に更新した1月20日のInstagram投稿には、《なにがあっても応援します》《仕事とプライベートは別だよねぇ!! テレビの前でアイドルしてくれてたらそれでいいんだよ》といった声が寄せられる一方で、

《もう少しプロとしての自覚をもっていて欲しかった》

《ファンのことを誰よりも第一に考えてくれてると思っていたので本当にショックです》

など戸惑いや落胆の声も上がり、コメント欄は騒然とした様相を呈している。そんななか、注目を集めたのが黒田アナのInstagramに起きていた“異変”だ。

《黒田みゆアナのインスタやっぱりコメント制限されてるな まぁ荒れるやろうからなぁ》

《黒田みゆのインスタ見に行ったらコメント制限w 仕事早いな》

《黒田みゆのインスタのコメント制限されてて宮舘涼太オタク対策してた》

実は黒田アナのInstagramには、報道前日からコメント制限がかけられていたという。

「24日夜、『女性セブン』公式Xが“超ド級国民的アイドル”と“爆人気アナウンサー”の熱愛をシルエット写真で予告すると、ファンの間では“該当者探し”が始まりました。複数の女性アナのSNSがチェックされるなか、黒田アナのみコメント制限がかかっていたと指摘する投稿が拡散。報道後には《やっぱり》という反応が相次ぎました。トップアイドルが相手となれば、コメント欄が荒れてしまう可能性もある。誹謗中傷を見越した対策だったのかもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

Snow Manは今や人気・動員ともにトップクラス。そのなかでも“舘様”の愛称で親しまれる宮舘は、王子様キャラで女性ファンの支持が厚い。それだけに今回の報道はファン心理を大きく揺さぶり、祝福と悲鳴が交錯する事態へと発展している。

コメント制限という一見ささやかな動き。その真意は明らかではないが、この対応の早さが、今回の騒動の緊張感を静かに物語っている。