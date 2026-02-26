ついに凱旋だ--日本代表としてWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場するドジャース・大谷翔平（31）が日本時間2月24日、チャーター機で帰国した。スポーツ紙記者が語る。

【写真】ファミリーが帰国したプライベートジェットの内部。片手で軽々と“娘入りベビーカー”を持ち上げる大谷の「慣れたパパの手つき」

「今年2月から米アリゾナ州グレンデールでスプリングトレーニングを行っていた大谷は、当初はWBC開幕直前まで米国で調整を続ける可能性もありましたが、日本時間23日のキャンプ打ち上げとともに帰国するプランをとったようです。

26日には侍ジャパンメンバーが集う名古屋へ移動予定だといいます」（スポーツ紙記者）

大谷と同様にメジャーから日本代表に召集されたカブス・鈴木誠也（31）とレッドソックス・吉田正尚（32）は、侍ジャパンが手配したチャーター便で直接、中部国際空港に到着していた。MLB関係者が語る。

「大谷も同じ日の帰国でしたが、プライベートジェットで羽田空港への帰国となりました。わざわざ別便での帰国を選んだのは、家族への配慮が大きいでしょう。

今回の帰国は真美子さん（29）を含む家族も一緒だと見られています。夫妻ともに東京にも拠点がありますし、1歳に満たない娘さんのためにもある程度融通のきくスケジュールを組んで、都内の自宅に寄ることにしたのではないでしょうか」

羽田空港には、多くのファンが大谷ファミリーを出迎えた。現地に駆けつけた熱心なファンは、「大谷さんと娘さんが一緒に出てくるのを見ました」と語る。

「大谷さんは、ベビーカーのシートに娘さんを乗せて出てきました。ベビーカーは座席部分を車体部分から取り外せる仕組みのようで、大谷さんは娘さんが乗ったシートごと片手で軽々と持ち上げていたので、さすがだなと思いました。普通、母親には両手でも重く感じるものなんですよ。

その後、片手でキャリーハンドルを持ち、もう片方の手でシートを大事に支えて、車まで大切そうに娘さんを運んでいました。アメリカでも球場まで大谷さんがベビーカーを押して出勤する姿を見ていましたので、とても慣れたパパの手つきに見えました」

大谷夫妻が愛用するベビーカーは、オランダのベビーブランド『nuna』製のものとみられている。10万円前後のラインナップが多く、シート部分を取り外して運んだり、車に取り付けてチャイルドシートとして使用できる商品もあるようだ。シート部分は約4kg、1歳の娘が10kg程度とすると大谷は15キロ近い重さを片腕で軽々と持ち上げていることになる。

前出・スポーツ紙記者が続ける。

「侍ジャパンは3月6日に初戦・台湾戦を迎えます。大谷選手や鈴木選手らを含むメジャー組の実戦出場は、オリックスとの強化試合（3月2日）からの見込み。国内のファンも楽しみにしていますし、大谷選手はもちろん、各選手の活躍に期待したいですね」

アリゾナキャンプでの調整も順調だったとみられる大谷。その凱旋帰国に早くもお祭りムードのファンに見守られ、決戦に臨む。