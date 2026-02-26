年間2000万円超の費用がかかることも…！「りくりゅう金メダル」で沸くフィギュアスケート、子供を習わせる親が悩む「高い壁」

日本ペア初となる悲願の金メダル

金メダル5個を含む冬季大会過去最多の計24個のメダルを獲得し、熱戦に幕を下ろしたミラノ・コルティナオリンピック。2026年2月24日に日本選手団が帰国すると、成田空港には300人以上のファンが詰めかけ、拍手と歓声が上がった。

今大会で日本人がもっとも注目したのはフィギュアスケートのペアだろう。

2026年2月16日（日本時間17日）、フィギュアスケートの「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一ペア（木下グループ）が、日本ペア初となる悲願の金メダルを獲得した。ショートプログラムでは5位と出遅れながらも、フリーで世界歴代最高点を更新しての大逆転劇。この快挙に日本中が沸いた。

ペアだけでなく、今大会で日本のフィギュア勢は男子シングル、団体でもメダルを獲得した。女子シングルは銀、銅のメダル、4位入賞という好成績を納めた。

「シングルのみならず、ペア、アイスダンスも良い選手が育ち、層が厚くなっています。特に注目したいのが団体です。今大会では銀メダルでしたが、将来的には団体で金メダルを狙える力があります」（フィギュアスケートに詳しいスポーツライター）

フィギュアスケートは「銀盤のバレエ」と呼ばれ、ウィンタースポーツの花形競技の一つだ。

フィギュアスケートの大きな壁

浅田真央さん、羽生結弦さんらが活躍した2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピック、2018年平昌オリンピック以降、人気は不動のものとなっている。

「宇野昌磨選手、織田信成選手、宮原知子選手らも人気でしたし、ハビエル・フェルナンデス選手、パトリック・チャン選手、キム・ヨナ選手、アリーナ・ザキトワ選手、エフゲニア・メドベデワ選手といった海外のスター選手も、日本で広く知られていました」（同前）

こうしたスター選手に憧れ、競技を始めた子供たちが増えたことも、ミラノ五輪での好成績につながっているのだろう。最近は、アニメ化もされた大人気漫画『メダリスト』の影響もあり、「フィギュアを習いたい」という子供がさらに増えているという。

しかし、我が子にフィギュアを習わせるに当たっては、「大きな壁」もある。都内在住の女性はこうため息をつく。

「娘がフィギュアをやりたいって言っているんです……。もちろん本人の希望を尊重してあげたい気持ちはありますが、一番近いスケートリンクでも片道1時間かかる。共働きなので、週1回のレッスンでも送り迎えが大変です」

さらに重くのしかかるのが、コスト面だ。フィギュアスケートを習わせるには多額の費用がかかることで知られる。

フィギュアスケートでの出費

「レッスン自体はグループが主体なので、キッズクラスなら月数千〜1万円前後。通える距離にリンクがあれば、ピアノ教室やスイミングと同程度の負担で通わせられます。

ただ、その上を目指すとなれば話は別です。個人レッスンが必要になり、通常レッスンの月謝に数千円が加算される。さらにコーチに師事することになれば、コーチ代も別途かかります。有名コーチになるほど、高額になる傾向もあります」（前出・スポーツライター）

大会に出場すれば、国内大会でも1大会あたり1万〜1万5000円ほどのエントリー料がかかる。地区大会予選、地区大会、全日本大会と進めば、その都度、エントリー料がかかり、出場費用だけで数万円になることもある。

さらに交通費や宿泊費もかかる。リンクが近くにない地域では、練習ごとの移動だけでも大きな出費だ。さらに大会や合宿、練習会などで他県へ遠征するとなれば、その負担も小さくない。遠征には家族やコーチが同行する場合もあり、それらの費用も当然、選手やその家族の出費となる。

親元を離れてリンクの近くで生活したり、なかにはコーチのいる海外に移住する選手もいる。そうなると交通費だけではなく、生活費もプラスされる。

「衣装も重要です。著名なデザイナーに依頼すれば数十万円になることもあります。費用を抑えるため自作している選手もいます。既成品やほかの選手のおさがりをもらうこともあるそうです。浅田真央選手も伊藤みどり選手が着ていた衣装を譲り受けたことがありました」（同前）

トップ選手は1000万円以上の費用が……

そこに、靴やブレードといった消耗品費、リンクの貸し切り費用も加わる。試合に勝つには効果的な振付も必要になってくる。

「人気の振付師に依頼すれば、高額な振付費がかかります。表現力を鍛えるためのバレエやダンスなど補助レッスン費、ジムなどに通う氷上練習以外にも費用はかかります。

病院代、リハビリ代、身体のメンテナンス費用。競技を優先できる私立や通信制の学校に進学すれば、学費もあがります。本気でやるのであれば、とにかくお金がかかるんです」（同前）

競技関連費用だけで最低でも月20万円以上。トップ層ともなれば年間1000万円を超える例も珍しくない。

「トリノオリンピック4位入賞した村主章枝さんは、現役時代の総収入が約2億円だったことを明かしています。ただそれも、すべて競技に使ったそうです。というのも、コーチ代、リンク代など諸々の出費は年間2000万円を超えていたそうです。彼女は33歳で引退しましたが、現役を続ければその分費用はかさみます。著名な選手は収入も高額ですが、それ以上にかなりの金額を負担しているんです」（同前）

高額な費用がかかるなか、少しでもコストを抑え、安定した練習環境を確保するために、「スケート部」のある学校に進学する選手もいる。浅田真央選手や宇野昌磨選手の出身校で、現在は鍵山優真選手が在籍する中京大学や、高橋大輔選手の出身校である関西大学には自前のリンクがあり、日常的に氷上練習が可能だ。早稲田大学、明治大学なども、部としてリンクを確保している。

前出のスポーツライターによると、「才能を感じさせる小中学生」こそ、お金がかかるのだという。

辞め時がわからない親子

「中学進学、高校進学といった節目で競技を辞める子が多い中、技術がある子だと『もっと上にいけるのではないか』と親も“投資”を続ける。芽が出なくても『もしかしたら』と期待しまうんです。結果、辞め時がわからないまま続けてしまうことがある」

多くの選手は「大学生まで」と区切ることが多い。卒業後も競技を続けられるのは、スポンサーを確保することができた有力選手に限られるケースがほとんどだという。

「国際大会で好成績を出していても、昨今は企業も厳しく、選手自ら営業に行くこともあります。今回、“りくりゅう”が金メダルを獲れたのもスポンサーの存在は大きい。木下グループをはじめ、多くのスポンサーの支援があったからこそ、競技に専念できる」（同前）

親の援助やスポンサー以外の収入源としては、国際大会の賞金や日本スケート連盟の強化費がある。しかしそれを受け取れるのはほんの一握りに過ぎない。オリンピック金メダリストの荒川静香選手や“りくりゅう”の木原選手らも、アルバイトをしながら氷の上に立ち続けたことで知られている。

現在、日本が獲得したメダルの裏には、無数の「覚悟」と、家族が捧げた「献身」、支えてくれるファンの「熱意」が刻まれている。

