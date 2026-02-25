乃木坂46梅澤美波（27）が25日、自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（4月8日発売）をもって卒業する。5月19日から東京ドームで3日間行われるデビュー14周年バースデーライブの最終日（同21日）が卒業コンサートとなる。

「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を、卒業します」と発表。「もう誰一人として、驚きはないかもしれないですね(^^)先に言います！長くなります！ひとりよがりな文章だけど、今日だけは許してください」と伝えた。

「卒業が頭によぎったのは、もう何年も前だったと思います。先輩や同期、そして後輩たちの卒業を見送り、あまりにも眩しく見える背中を眺めながら、私はいつこの選択をするのだろうと、考えていました」としつつ、「2023年の2月22日、キャプテンというバトンを受け取ったあの日、卒業という選択は、自分の中で一度無くしました。乃木坂人生また一からスタートする気持ちで、より乃木坂46と真正面から向き合い、それまでよりも、ここにかける時間と想いを費やしてきたつもりです」と説明した。

「私は、ここ数年のグループの大きな転換期に、こんなにも愛おしく思える同期と後輩たちと共に戦えたことが、そばにいられたことが、ただただ、なによりも、幸せでした。日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながら、みんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今、卒業を決めました」と明かした。

「色んなことがあった9年半！高校生だった私も、27歳になりました。あの日から私は、何が変わって、何が変わっていないのか、ふと考えるときがあります。私は自分を鎧で取り繕うほど器用な人間ではなく、いつだってありのままで戦うことしか出来ず、傷つくことも当たり前に引き受けながら、ここまでやって来ました」と述懐した。

「ずっと笑えていたわけでもない、常に堂々とできていたわけでもない、風当たりの強さを知っているが故に、今だってステージに立つ時の手の震えは、あの頃と何も変わらずあるのですが、それでも、自分の中の信念みたいなものはいつだって変わらずに、9年半強く持ち合わせていました」と告白した。

「しんどくても手放さなかったし、お仕事をする上で選び続けた姿勢があったし、乃木坂としてはみ出さない形を持ち続けたし、自分が特別でないと分かっていたからこそ、崩さずに、持っていた在り方がありました」と回想。「つらくて仕方がなかった時、孤独だった時、逃げたいと思ったことはあっても、辞めようなんて選択はありませんでした」と打ち明け、「大好きな乃木坂を、今なら大好きなまま、去ることができそうです(^^)」と記した。

メンバーたちやスタッフ、ファンへの感謝をつづった上で「バースデーライブの最終日、5月21日に卒業コンサートをさせて頂くことになりました。私にはもったいなさすぎる時間と場所ですが乃木坂46と名乗れる時間を最後まで誇らしく、ステージに立ちたい。どうか、皆様会いに来てください(^^)最後に参加するバースデーライブ、楽しみ！」と呼びかけた。「私は乃木坂46なので、乃木坂46として、私が信じる大好きな乃木坂の形を、ライブで見せられるように頑張ります。良いライブに出来るように、心を込めてお届けします」と誓った。

「卒業をみんなに伝えた帰りの車、高速道路の同じ間隔で光るライトを見ながら、涙が止まらなくなったのを思い出しました。なんで泣いてんねん！と思いながら、あー、終わりまでの時間が始まったぞ、と。寂しくなっちゃったんだあ」と吐露した。「限られたタイムリミットを切ったのは自分なのに、大切なものを手放すということはこういう事なんだと、実感した日。とにかく、最後の日までみんなのことを、乃木坂のことを考え続けたい。よろしくお願いします」と伝え、「それでは！また！」と締めた。

16年9月、3期生として乃木坂46に加入。「梅」「梅ちゃん」「みなみん」などの愛称で親しまれている。21年11月から副キャプテンを任され、23年2月に秋元真夏から引き継ぎグループの3代目キャプテンに就任した。