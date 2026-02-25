インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「高級カップラーメン」人気ランキングを投票で募っています。2026年2月25日時点で集まった310票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《カップ麺》もランクイン？ TOP10を見る！

3位は「山頭火 旭川とんこつ塩」でした。回答者からは「店舗にはなかなか行くことができないけれど、とても好きなラーメンなので、せめてカップラーメンでと思い買っています」「お店の味をしっかりと感じられるのでかなり満足できるカップ麺です。少し高いけれど、見かけるとつい買ってしまいます」といった声が寄せられていました。

2位には「一風堂赤丸新味 博多とんこつ」がランクイン。「スープは店舗の味をしっかり再現できており、おいしかったです」「トウガラシや豆板醤（トウバンジャン）がたっぷり入っていて、とんこつの濃厚さと辛さがマッチしています」などのコメントが見られました。

そして、1位は「すみれ 札幌濃厚味噌（みそ）」でした。「カップ麺とは思えないくらいクオリティーが高く、初めて食べたときに感動しました」「おいしかったです。濃厚味噌というのも分かります。スープも麺もよかったです」などの回答が集まっていました。