東京ドーム、場内に新グルメ8店舗をオープン プロ野球2026シーズン開幕を前に3・5開業
東京ドームは、3月5日から場内飲食売店（1F〜4F・外野）に新たに8店舗をオープンする。あわせて、期間限定のポップアップ・ショップ2店舗も展開。球場初出店は5店舗となり、場内グルメがさらに充実する。
◆初出店は「みそかつ矢場とん」「THUNDER BURGER」など5店
今回オープンする8店舗のうち、初出店は「Labo-Teria Piece」「大串やきとり 鳥竹」「THUNDER BURGER」「やきとん筑前屋」「名古屋名物 みそかつ矢場とん」の5店。
1階グルメストリート1塁側には、自社工場製のジェラートやソフトクリーム、多彩なドリンクを提供する「Labo-Teria Piece」、多彩なフレーバーのポテトフライを展開する「GRAZY POTATO」が出店。
1階グルメストリート3塁側には、渋谷で62年続く老舗「大串やきとり 鳥竹」、仙台名物の牛たんを提供する「仙臺たんや 利久」が登場する。
4階中央には、国産牛100％パティにこだわる「Smashed Burger TOKYO」とこだわりある厳選した素材を、にぎり、どんぶり、天ぷらにして提供する「柿家すし・どんまつ」が。外野ライト側には、1日300杯売れるもつ煮込みが名物の「IZAKAYA とぽす」、スマッシュビーフとポークジンジャーのハンバーガー専門店「THUNDER BURGER」がオープンする。
◆ポップアップ・ショップは、3月5日〜5月17日まで期間限定でオープン
あわせて展開されるポップアップ・ショップは、3月5日〜5月17日までの期間限定。1階グルメストリート1塁側には「やきとん筑前屋」、3塁側には名古屋名物“みそかつ”の人気店「みそかつ矢場とん」が登場する。
場内売店は完全キャッシュレス化されており、現金は利用できない。
新店オープンとなる3月5日からは『2026 ワールドベースボールクラシック』（WBC）がスタート。3月末からはプロ野球のセ・パ公式戦が開幕し、来場者の楽しみが広がりそうだ。
【新店舗オープン概要】 ※商品価格は税込み
＜1階グルメストリート・1塁側＞
■Labo-Teria Piece
自社工場で作ったオリジナルジェラートやソフトクリーム、多彩なドリンクを提供
アプリコットマンゴー（800円）
フルーツサワー・各種（850円）ほか
■GRAZY POTATO
ポテトフライが人気。多彩なフレーバーが楽しめ、見映えも味も満足
トリプルチーズポテト（850円）
バケツオリジナルソルト（1200円）ほか
＜1階グルメストリート・3塁側＞
■大串やきとり 鳥竹
渋谷で62年愛される老舗。創業から継ぎ足しのタレ、店内仕込みの大串焼き鳥が名物
鳥竹丼（1680円）
煮込み（800円）ほか
■仙臺たんや 利久
1階店舗限定「牛たん極」ほか、本場の味を届ける
牛たん極ボックス(数量限定・2500円）
牛たん焼（1600円）ほか
＜4階（中央）＞
■Smashed Burger TOKYO
“国産牛100%のパティ”と“できたて”にこだわるスマッシュバーガーが人気
ダブルチーズバーガー（1530円）
ロングポテト（750円）
スマッシュドシェイク・各種（850円）ほか
◆柿家すし・どんまつ
こだわりある厳選した素材を、にぎり、どんぶり、天ぷらにして提供
上にぎり（1750円）
鉄火丼 上（1250円）
大海老重（1400円）ほか
＜外野（ライト側）＞
■IZAKAYA とぽす
行列のできる球場酒場。1日300杯売れるもつ煮込みが名物
もつ煮込み 並・大（790円〜）
焼き鳥（6本・1380円）
しあわせポテト（790円）ほか
■THUNDER BURGER
スマッシュビーフとポークジンジャーのハンバーガー専門店。アイスパフェも楽しめる
ハンバーガー・各種（900円〜）
アイスパフェ・各種（600円〜）ほか
【ポップアップ・ショップ概要】※3月5日〜5月17日の限定オープン
＜1Fグルメストリート（1塁側）＞
■やきとん筑前屋
話題のグループブランドが東京ドームに登場
やきとん筑前屋特製ホームラン豚バラ串（800円）
渋谷で行列の出来る渋谷カオマンガイのカオマンガイ（1500円）
創業300年it Wokashi 飲める大福（450円）ほか
＜3塁側＞
■名古屋名物 みそかつ矢場とん
名古屋名物“みそかつ”の人気店
みそかつ丼（1600円）
ひれ串かつ（3本・800円）ほか
※店舗・販売商品に関しては、変更になる場合あり
