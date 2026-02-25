2月26日（木）から3月1日（日）にかけてパシフィコ横浜で開催される「CP+2026」に、弊社インプレスが今年も出展する。会場での限定販売や著者サイン会などを予定している。

YouTube登録者にはオリジナル缶バッチを配布

YouTube「デジカメ Watch Channel」のチャンネル登録者を対象に、毎日先着200名にオリジナル缶バッジをプレゼント。

『カメラバカにつける薬』『これネコそれネコ』の4種類のデザインから1つ選べる。ブースで「デジカメ Watch Channel」のチャンネル登録画面をスタッフに提示すれば受け取れる（なくなり次第終了）。

カメラバカにつける薬

これネコそれネコ

カメラバカの新刊も登場

今回の4巻では、デジカメ Watchの連載のうち、2020年3月13日～2021年8月13日掲載分を収録する。

ミラーレスカメラへの移行が本格化した時期の内容で、動画撮影、VRChat、アクションカメラなどのテーマも扱う。

著者の飯田ともき氏は「動画の話、VRChatなど、いろんな方向に尖っている話が詰まっていて、歴代で1番面白い巻になった」と語る。一方、連載当時は解説なしで描いたペンタックスやメモリーカードにまつわるネタなど一部の読者を置いてきぼりにした箇所については、枠外コメンタリーで補足を加えたという。

捨てたセリフや修正の跡が残る作業データ。古い自分の原稿と向き合う作業だったと語る

表紙はVlogカメラとして話題を集めたソニー「VLOGCAM ZV-1」（2020年6月発売）を採用。キャラクターが自撮りする様子を後方から見た構図で、ZV-1らしさを表現した。

『カメラバカにつける薬』4巻を購入した方には、ボディ・レンズ欄や所持巻チェック欄を備えたオリジナルの「おくすり手帳」をプレゼントする。（1人1冊、なくなり次第終了）。

会場限定販売・著者サイン会

撮影のスキルアップに役立つ書籍・雑誌を会場限定特価で販売する。「カメラバカにつける薬（4）」の会場先行販売のほか、「600GP The Champions」「さあ、写真をはじめよう『いい写真』ってなんだろう」「デジタルカメラマガジン 2026年3月号」などが並ぶ。数量限定のサイン入り書籍も用意される予定だ。

あわせて著者サイン会も開催する。インプレスブースにて対象の書籍を購入した際に参加できる。

熱田護氏

飯田ともき氏

日時：2026年2月26日（木）15時10分頃 対象書籍：600GP The Champions日時：2026年2月27日（金）14時00分 対象書籍：カメラバカにつける薬 4巻※サイン会への参加には整理券が必要。2月26日（木）12時00分以降にブースで対象書籍を購入した上で受け取れる