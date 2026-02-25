AI¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥É¡¢100V·¿Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¶Ã¤¤¬ËþºÜ¤À¤Ã¤¿¥Ë¥È¥ê¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¿·À½ÉÊÅ¸¼¨²ñ
¥Ë¥È¥ê¤Ï2·î17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¡Ö2026Ç¯½Õ²Æ¿·¾¦ÉÊÅ¸¼¨²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·¾¦ÉÊÌó3500¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤¦¤ÁÌó300¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¡¢»÷Ä»¾¼Íº²ñÄ¹·óCEO¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤äÉÔÌ²¾É¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡À¤Âå¤ÎAI¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÏÃÂê¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤ä2900±ß¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÍÑÄ´Íý´ï¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç²÷Ì²¤Ø¤ÈÍ¶¤¦
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢39Ëü9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î2¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Ï»÷Ä»²ñÄ¹¤Î°§»¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖAI¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¡Ê4·îÈ¯Çä¡Ë¡£¿Í¤¬¿²Å¾¤¬¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢AI¤¬¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡¦ÂÎ·¿¡¦¿²»Ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¢¤¹¤ë¥¨¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤«¤¿¤µ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¡£¹ø¤äÉ¨¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ê¤ÉÂÎ¤Î±úÆÌ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿·Á¤È¤«¤¿¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿²¿´ÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿²ÊÖ¤ê¤Ê¤É»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ÈÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤á¡¢¤«¤¿¤á¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤â²ÄÇ½¡£ÂÎ¤ÎÉô°Ì¤ò»ØÄê¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¡×¤ä¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥ê¥º¥à¤Î¡ÖÇÈ¥â¡¼¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ø¤«¤é²¼¤òÌó30¡î¤Ë¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤âÅëºÜ¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¥Ù¥Ã¥É¡×¡Ê2·îÈ¯Çä¡Ë¡£2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÉô¤Îµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿²ÈÄí¸þ¤±¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î4ËÜ¤ÎµÓ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÈùºÙ¤ÊÆ°¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¤·¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌá¤·¤Æ¿åÊ¿¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ÎÈùÆ°¤Ç¿²¿´ÃÏ¤¬°¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢ÈùÌ¯¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ²¤ê¤ä¤¹¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¤Îµ¯¾²»þ¤Ë¤ÏÀßÄê¤·¤¿»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¤ÇÇØ¾å¤²¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç²ÈÅÅ¤Î±ó³ÖÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£ÆþÌ²¤äµ¯¾²»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÆ°¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¾ÈÌÀ¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¹½ÃÛ
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢miniLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÅëºÜ¤Î4KÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¡£100V·¿¤Ç29Ëü9900±ß¤È¶Ã¤¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£ÃÏ¥Ç¥¸¡¦BS¡¦110ÅÙCSÊüÁ÷¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Google TV¤âÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤ÇYouTube¤äNETFLIX¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢75V·¿¡Ê14Ëü9900±ß¡Ë¡¢65V·¿¡Ê9Ëü9900±ß¡Ë¡¢55V·¿¡Ê7Ëü9900±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¡Á6·î¤ËÈ¯Çä¡£
5·î¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥½¥Õ¥¡¡×¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÆâÂ¢¤·¡¢¼ª¸µ¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤È±ÇÁü¤Î½ÅÄã²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÂÌÌ¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÔÆ¯¤·¤ÆÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤ÎÁàºîÉô¤Ç²»¼Á¤ÎÄ´À°¤ä¥â¡¼¥ÉÊÑ´¹¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£3¿Í³Ý¤±¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï24Ëü9900±ß¡£
100V·¿¤ÎÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥·¥¢¥¿¡¼¥½¥Õ¥¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ì´¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ëºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¡¦¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â
¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ê¥à¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤È¡Ö2Way¥¹¥ê¥à¤«¤É¹´ï¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÍÆÎÌ250ml¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç½¼ÅÅ¼°¡£¤«¤É¹´ï¤â½¼ÅÅ¼°¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î2ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë5·î¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
Æ¦ÈÔ¤¤«¤éÃê½Ð¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ï3·î¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï9990±ß¡£¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ºÎÍÑ¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ÎÃê½Ð¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµ¤·Ú¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÎäÂ¢¸Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥× ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È¡×¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥¢¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤äµ¤Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¤·Ú¤ËÎäÂ¢¸Ë¤òÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£88L¤«¤é271L¤Þ¤Ç¤Î6¥¿¥¤¥×ÍÑ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì25ÊÁ¤òÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï6990¡Á1Ëü3990±ß¡£
²ÈÅÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥óÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë´ï¡Ö¥ì¥ó¥¸¥°¥ê¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¥ì¥ó¥¸¥°¥ê¥ë´Ý·¿¡×¡Ê2990±ß¡Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤òÇ®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿©ºà¤Ë¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ö¾Æ¤¡×Ä´Íý°Ê³°¤Ë¤â¡¢¾ø¤·¡¦è§¤Ç¡¦¼Ñ¤ë¡¦¿æ¤¯¡¦ßÖ¤á¤ë¡¦²¹¤áÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë1Âæ7Ìò¡£¶´¤ß¾Æ¤¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÎ¾ÌÌ¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¸¤ÇÎ¾ÌÌ¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¥ì¥ó¥¸¥°¥ê¥ë¡×¡Ê4990±ß¡Ë¡¢1Ëç¤Î¿©¥Ñ¥ó¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤¬ºî¤ì¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¥á¡¼¥«¡¼¡×¡Ê2990±ß¡Ë¡¢¿æ¤¯¡¦è§¤Ç¤ë¡¦¾ø¤¹¤¬¤Ç¤¤ë¿¼·¿¥Ý¥Ã¥È¤Î¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¼Ñ¹þ¤á¤ë¥ì¥ó¥¸¥°¥ê¥ë¥Ý¥Ã¥È¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â3·î¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤äÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥¯¡¼¥ë¥°¥Ã¥º¤â
µ¨Àá²ÈÅÅ¤âÂ¿¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ê1990±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¹ø¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¾®·¿¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Æü»±¤ÎÊÁ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£4·îÈ¯Çä¡£
¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Î¿·À½ÉÊ¤âÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖN¥¯¡¼¥ë ¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¤ªÃë¿²¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ê9990±ß¡Ë¤Ï¡¢Îä´¶ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤ËW¥Õ¥¡¥ó¤ÇÉ÷¤òÄÌ¤·¡¢¾ø¤ì¤ä¤¹¤¤ÆýÍÄ»ù¤ÎÇØÃæ¤Þ¤ï¤ê¤òÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ÈÆýÍÄ»ù¤ÎÈ©¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÎÃÉ÷¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤É÷¤òÁ÷¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥·¡¼¥È¡×¡Ê7990±ß¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯N¥¯¡¼¥ëÁÇºà¤ÈW¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼ÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¡£¼Ö¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¤â¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±»þ¤Î²Æ¤Î½ë¤µ¤«¤éÆýÍÄ»ù¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖUSB¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó½¼ÅÅÃÓ¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÍÑ½¼ÅÅ´ï¤ò»È¤ï¤º¡¢Ä¾ÀÜUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê½¼ÅÅÃÓ¤Ç¡¢Ã±3·Á¤ÈÃ±4·Á¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤È¤â¤Ë2ËÜÆþ¤ê¤Ç999±ß¤Ç¤¹¡£
