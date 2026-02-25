2²ó²ñ·×¤ÇÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó³ÎÄê¡õ99¡óÅöÁª¥²¡¼¥à¤ÇËèÆü¤ª¥È¥¯¼Â´¶¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥óÂçÊü½Ðº×¤ê¡×
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤Ç¡¢Áí³Û3²¯±ßÁêÅö¤ÎÆÃÅµ¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥óÂçÊü½Ðº×¤ê¡ª¡×¤¬2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¾ì½ê¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¤È¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡¢2·î28Æü¤Þ¤ÇËèÆü»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó³ÍÆÀ¤Î³Î¼ÂÀ¤È¥²¡¼¥à¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë2·î¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥óÂçÊü½Ðº×¤ê¡ª¡×
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡Á2·î28Æü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÁí³Û¡§3²¯±ßÁêÅö¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¾ò·ï¡§¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤Ê§¤¤1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¸Ä¥¹¥¿¥ó¥×¾å¸Â¡§82¸Ä¡Ê1Æü10¸Ä¡Ë¥²¡¼¥àÅöÁª³ÎÎ¨¡§99¡ó»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤ÊªÆ³Àþ¤Ë¥¢¥×¥ê»Üºö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÈÎÂ¥¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤Ï¡¢·èºÑ¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ÇÉ¬¤ºÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤È¡¢JRÅìÆüËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¥²¡¼¥à´ë²è¤òÆ±»þÅ¸³«¤¹¤ë2ËÜÎ©¤Æ¹½À®¡£
¥¹¥¿¥ó¥×´ë²è¤Ç¤Ï2¸Ä¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¢4¸Ä¤Ç600ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¡¢12¸Ä¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¹ü¤Ê¤·¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãù¤áÊý¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ò´¹Àè¤òÁª¤Ù¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë40¸ÄÃ£À®¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥Á¥ÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢24,000¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¾åµé¥³¡¼¥¹¡£
²ñ·×¤´¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥ÄÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ù
Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¸ÂÄê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥³¥é¥ÜÃêÁª
ËèÆüÄ©Àï¥²¡¼¥à´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü0:00¡Á2·î28Æü23:591Åù¡§¸ÂÄê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê300Ì¾¡Ë2Åù¡§¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡ËÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ê1ËüÌ¾¡Ë3Åù¡§100±ßÁêÅö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1ËüÌ¾¡Ë4Åù¡§1±ßÁêÅö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê960ËüÌ¾¡Ë¥Á¥ã¡¼¥¸ÃêÁª´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü10:00¡Á2·î28Æü23:59¥Á¥ã¡¼¥¸ÃêÁª¾ò·ï¡§¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ø¹ç·×3,000±ß°Ê¾å¥Á¥ã¡¼¥¸¥Á¥ã¡¼¥¸ÃêÁªÅöÁª¿ô¡§¸ÂÄê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê100Ì¾¡Ë
·ÊÉÊ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢À¸À®¤ê¿§¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÃÏ¤Ë¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤ÈÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤òÇÛÃÖ¤·¤¿À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÇÛ¿§¤Ê¤Î¤ÇÄÌ¶Ð¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤äµÙÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥é¥Ü·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£
ËèÆü1²ó¤ÎÃêÁª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥ã¡¼¥¸ÃêÁª¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»²²ÃÆ³Àþ¤òÊ¬¤±¤ÆÅöÁª¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤»¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
2·î¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î²ñ·×²ó¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÅµ³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³Î¼Â¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»È¤¤Êý¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¾å°ÌÆÃÅµ¤òÁÀ¤¦»È¤¤Êý¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥óÂçÊü½Ðº×¤ê¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡ÖÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥óÂçÊü½Ðº×¤ê¡ª¡×¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï1Æü¤Ë²¿¸Ä¤Þ¤Ç¤¿¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
1Æü¤Î¾å¸Â¤Ï10¸Ä¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¾å¸Â¤Ï82¸Ä¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥²¡¼¥à¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï99¡ó¤Ç¤¹¡£
Q. ¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¥Á¥ã¡¼¥¸ÃêÁª¤Î»²²Ã¾ò·ï¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ø¹ç·×3,000±ß°Ê¾å¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤ÈÃêÁªÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
