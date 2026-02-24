この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が運営するYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【超小型】アンカーから、文字起こしや要約、議事録が作れるAIレコーダー『Anker Soundcore Work』が登場しました！」と題した動画を公開した。会議の議事録作成やアイデアの記録を効率化するAIボイスレコーダーとして、Ankerが満を持して投入した新製品の実力を、ハードウェアのギミックからAIの解析精度まで徹底的に検証している。



戸田氏はまず、そのユニークな本体デザインに注目した。製品は録音機能を持つ本体部分とバッテリーケースに分かれており、本体はマグネットで吸着する仕組みだ。付属のリングを使用すればスマートフォンの背面に貼り付けたり、クリップで衣服に固定したりと多彩な使い方が可能。「パーカーの紐に挟んでもOK」と実演し、約10gという本体の軽さと装着の自由度を評価した。



機能面で特筆すべきは、物理ボタンによる操作性だ。「タップ式のモデルはうまく撮れていないことがある」と指摘した上で、本機はボタンを押すと振動でフィードバックがあるため、「非常に分かりやすい」と好感触を示した。実際の録音テストでは、AIによる文字起こしと要約生成を実演。話者識別機能によって「関係者藤原君」と対話相手が正確に認識され、会話内容が詳細にテキスト化される様子を確認し、「認識率も非常に高い」と驚きを隠さない。また、PCブラウザ上での管理画面についても「デザインが非常に良く、使いやすい」と評価した。



総評として戸田氏は、ソフトウェア機能には「今後の進化に期待したい」としつつも、マイク音質の良さやバッテリー駆動時間の長さ、そしてハードウェアとしての完成度を高く評価した。点数は78点とし、月額プランなどのランニングコストを踏まえても、「セール価格であれば十分買いだ」と結論付けている。