“ペットボトルのお茶” 来月値上げ 「お〜いお茶」237円に 主な要因は容器代や燃料費の高騰も…世界的な抹茶ブームの陰に弱る現場
「ペットボトルのお茶」が来月から値上げされます。一本の価格は237円。背景にあるのは、「抹茶ブーム」の陰で生産の現場が弱っている現実でした。
記者
「なじみのあるこちらのお茶が、来月から値上げされます」
今、お茶が高騰しています。来月から値上げされるのは、伊藤園やコカ・コーラの緑茶製品です。「お〜いお茶」の希望小売価格は、3年前は税込みで172円でしたが、今回、237円に。
「もっと高くなるんですか。マイボトル、頑張ります」
値上げの主な要因は、容器代や燃料費の高騰ですが、さらに追い打ちをかけるのが…
「I love MATCHA」
世界的な抹茶ブームもあり、茶葉自体が不足しているのです。業界にとっては追い風に見えますが、現場は深刻な危機に瀕していました。
先週、静岡の茶園を訪れた鈴木農水大臣。目にしたのは、耕作放棄地です。お茶は、およそ4割は「中山間地」で作られるため、機械の導入が困難です。高齢化もあり、お茶の生産量は7年前から比べると、およそ17％も減少しています。
佐藤園 瓦谷健 社長
「価格競争力とか、生産性というところでは、勝てない」
ただ、こうした課題を乗り越えようとする取り組みも広がっています。
春に向けた準備がすすむ埼玉県の茶園。使われているのは、AIで茶を摘む時期を判断するツールです。
伊藤園 村松浩明さん
「葉っぱを合わせたところで撮りますと、まだ摘採するには早いのかというような判断ができる」
飲料大手の伊藤園が実証実験を行っているもので、この作業にかかる時間を手作業のおよそ5分の1に短縮できるといいます。
伊藤園 村松浩明さん
「お茶は一度、面積が減ってしまうと、なかなか回復するのは難しい作物。生産者の負担を減らして、少しでも長く続けてもらう」
かつての「供給力」を取り戻せるのか。スマート農業への転換など、根本的な対策が求められます。