「ペットボトルのお茶」が来月から値上げされます。一本の価格は237円。背景にあるのは、「抹茶ブーム」の陰で生産の現場が弱っている現実でした。

記者

「なじみのあるこちらのお茶が、来月から値上げされます」

今、お茶が高騰しています。来月から値上げされるのは、伊藤園やコカ・コーラの緑茶製品です。「お〜いお茶」の希望小売価格は、3年前は税込みで172円でしたが、今回、237円に。

「もっと高くなるんですか。マイボトル、頑張ります」

値上げの主な要因は、容器代や燃料費の高騰ですが、さらに追い打ちをかけるのが…

「I love MATCHA」

世界的な抹茶ブームもあり、茶葉自体が不足しているのです。業界にとっては追い風に見えますが、現場は深刻な危機に瀕していました。

先週、静岡の茶園を訪れた鈴木農水大臣。目にしたのは、耕作放棄地です。お茶は、およそ4割は「中山間地」で作られるため、機械の導入が困難です。高齢化もあり、お茶の生産量は7年前から比べると、およそ17％も減少しています。

佐藤園 瓦谷健 社長

「価格競争力とか、生産性というところでは、勝てない」

ただ、こうした課題を乗り越えようとする取り組みも広がっています。

春に向けた準備がすすむ埼玉県の茶園。使われているのは、AIで茶を摘む時期を判断するツールです。

伊藤園 村松浩明さん

「葉っぱを合わせたところで撮りますと、まだ摘採するには早いのかというような判断ができる」

飲料大手の伊藤園が実証実験を行っているもので、この作業にかかる時間を手作業のおよそ5分の1に短縮できるといいます。

伊藤園 村松浩明さん

「お茶は一度、面積が減ってしまうと、なかなか回復するのは難しい作物。生産者の負担を減らして、少しでも長く続けてもらう」

かつての「供給力」を取り戻せるのか。スマート農業への転換など、根本的な対策が求められます。