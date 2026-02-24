Photo: 小暮ひさのり

2024年1月2日の記事を編集して再掲載しています。

僕的アイデア大賞、CIOのUSB-Cが刺さるカラビナ付きケーブルホルダー。

CIO カラビナ付きケーブルホルダー USBケーブル用 コネクターカバー【USB type-C専用】(パープル/1個入り) 550 Amazonで見る

これが何かと言いますと、USB-Cケーブルの新しい置き場所です。

Photo: 小暮ひさのり

構造的にはカラビナにUSB-C形状の差込口（通電しないのでポートですらない）あるだけ。

…というシンプルなガジェットなのですが、これだけのアイデアで、ケーブルは収納するものという常識を逆転させ、「ケーブルをバッグの外に引っ掛けて携帯できる」のです。天才の発想か…！

Photo: 小暮ひさのり

僕は同じくCIOの超ショートやわらかUSB-Cケーブルと組み合わせて、主にお出かけ用のボディバッグに装着しています。モバイルバッテリーでスマホを充電する時用ケーブルって感じですね。

CIO 柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 急速 充電ケーブル 絡まない iPhone15 Macbook Pro/Air iPad ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(アンドロイド) (0.15m, ストレート, パープル) 1,230 Amazonで見る

こうしてバッグの外にあることで、ケーブルの入れ忘れトラブルを視覚的に防げるのは合理的。

さすがにこれだけ目立てば忘れませんし、一見ケーブルだとわからないアクセサリー感も気に入っています。きっとおしゃれ度＋2くらい追加されているに違いありません。

長めのケーブルもぶっ刺せますが…

CIOのやわらかケーブルだけでなく、その辺に生えてる野生のUSB-Cケーブルも刺すことができます。

Photo: 小暮ひさのり

ただ、長いケーブルを刺すとスマートさのかけらもありません。

このままカバンにぶら下げてたら、きっと引っかかって危ないので、長めのケーブルは非推奨ですね。やっぱこの超ショートケーブルとの組み合わせがベストなのかなと思います。

Photo: 小暮ひさのり

あと、「こんなに短くて大丈夫なの？」と思うかもしれませんが、確かに15cmのケーブルはピーキーです。壁のコンセントから充電する場合は、長いケーブルの方が圧倒的有利。でも…

・主にカバンに突っ込んで充電する ・デスクに置いたまま充電する

などが多いなら、超ショートケーブルのケーブルのカジュアルさが光ります。まぁ、不安なら長いケーブルも一緒に持ち歩けばいいわけですしね。

え？ 荷物が増えるって？

ほら、こっちはイザという時USB-Cケーブルになるアクセサリーだと思えば良いんですって。

CIO カラビナ付きケーブルホルダー USBケーブル用 コネクターカバー【USB type-C専用】(パープル/1個入り) 550 Amazonで見る

CIO 柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 急速 充電ケーブル 絡まない iPhone15 Macbook Pro/Air iPad ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(アンドロイド) (0.15m, ストレート, パープル) 1,230 Amazonで見る

Source: Amazon