USB-Cが刺さるカラビナで「あのストレス」を無くせる
2024年1月2日の記事を編集して再掲載しています。
僕的アイデア大賞、CIOのUSB-Cが刺さるカラビナ付きケーブルホルダー。
これが何かと言いますと、USB-Cケーブルの新しい置き場所です。
構造的にはカラビナにUSB-C形状の差込口（通電しないのでポートですらない）あるだけ。
…というシンプルなガジェットなのですが、これだけのアイデアで、ケーブルは収納するものという常識を逆転させ、「ケーブルをバッグの外に引っ掛けて携帯できる」のです。天才の発想か…！
僕は同じくCIOの超ショートやわらかUSB-Cケーブルと組み合わせて、主にお出かけ用のボディバッグに装着しています。モバイルバッテリーでスマホを充電する時用ケーブルって感じですね。
こうしてバッグの外にあることで、ケーブルの入れ忘れトラブルを視覚的に防げるのは合理的。
さすがにこれだけ目立てば忘れませんし、一見ケーブルだとわからないアクセサリー感も気に入っています。きっとおしゃれ度＋2くらい追加されているに違いありません。
長めのケーブルもぶっ刺せますが…
CIOのやわらかケーブルだけでなく、その辺に生えてる野生のUSB-Cケーブルも刺すことができます。
ただ、長いケーブルを刺すとスマートさのかけらもありません。
このままカバンにぶら下げてたら、きっと引っかかって危ないので、長めのケーブルは非推奨ですね。やっぱこの超ショートケーブルとの組み合わせがベストなのかなと思います。
あと、「こんなに短くて大丈夫なの？」と思うかもしれませんが、確かに15cmのケーブルはピーキーです。壁のコンセントから充電する場合は、長いケーブルの方が圧倒的有利。でも…
・主にカバンに突っ込んで充電する
・デスクに置いたまま充電する
などが多いなら、超ショートケーブルのケーブルのカジュアルさが光ります。まぁ、不安なら長いケーブルも一緒に持ち歩けばいいわけですしね。
え？ 荷物が増えるって？
ほら、こっちはイザという時USB-Cケーブルになるアクセサリーだと思えば良いんですって。
Source: Amazon