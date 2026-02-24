3児の母・川崎希、ピーマンたっぷり使った手料理公開「クセなくて美味しそう」「子供が気に入るのも納得」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの川崎希が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。ピーマンを使った手料理を公開した。
【写真】38歳元AKB「彩りが綺麗」長女が気に入った無限ピーマン
川崎は「無限ピーマン作り」と記し、ピーマンをたっぷりと使った料理作りの様子を投稿。繊維を断ち切るように丁寧にカットしたピーマンがフライパンいっぱいに入った写真を披露した。
また、ピーマンとツナを炒めた鮮やかな緑が際立つ1品も載せ、「無限ピーマン sisterはお気に入りみたい」と娘からも好評だったことを明かし、「おかずアイディア ありがとうございます」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「クセなくて美味しそう」「彩りが綺麗」「子供が気に入るのも納得」「真似したい」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、ピーマンたっぷり使った手料理披露
◆川崎希の投稿に「クセなくて美味しそう」の声
