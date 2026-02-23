シブい緑がカッコいい！ トヨタ「凄いスポーツカー」に注目！

米国・ラスベガスで開催された「SEMAショー2025」で注目を集めたモデルのひとつが、米国トヨタが公開した「カローラクロス ハイブリッド 那須エディション」です。

栃木県にある景勝地「那須岳」に由来する命名で、ベースよりもオフロード性能を高めているのが特徴でした。

こうした日本の地名が付けられたモデルは他にもありますが、「GR86」にも“箱根”と名付けられた限定モデルが存在しました。

一体どのような特徴があるのでしょうか。

GR86はトヨタが2021年に発売した2ドアスポーツクーペです。2012年から発売されていた「86（ハチロク）」の後継モデルで、およびトヨタのスポーツブランド「GR」のグローバルモデル第3弾として登場し、日本はもちろん、海外でも高い人気を獲得しています。

このGR86では、例えば、専用のサンライズイエローのカラーリングを施した「Yuzu Edition（ユズエディション）」が登場するなど、これまでにさまざまな特別モデルや限定モデルを米国で展開。

その中でも個性的なネーミングとして注目を集めたのが、2025年モデルにラインナップされた「GR86 Hakone special edition（ハコネ スペシャルエディション）」です。

名前にある「ハコネ」とは日本の地名「箱根」（神奈川県箱根町）のこと。アメリカの日本車愛好家に人気のスポットである「箱根ターンパイク」に敬意を表して製作されたモデルです。

実は先代86の海外モデルにも「86 Hakone エディション」が存在しており、2代にわたって“ハコネ仕様”が設定されました。

ハコネ・スペシャルエディションは、GR86 2025年モデルの「プレミアム」グレードがベースです。

まずエクステリアでは、専用の「Hakone」エンブレムのほか、ダックテールスポイラーや18インチのサテンブロンズ仕上げホイールを装備。また、リッジグリーンのカラーリングに、ブラックアクセントを加えているのが特徴で、派手さはないものの、シブい装いに仕上がっています。

インテリアは大きな変更はないものの、タンレザーのトリムとステッチを施したスポーツシートを装備し、さらにブロンズカラーの専用シフトノブを備えるなど、特別感を演出しました。

GR86の2025年モデルは特にハンドリング性能が高められましたが、ハコネ・スペシャルエディションではブレンボブレーキとザックス製ダンパーを標準装備とすることで走行性能を強化。2.4リッター水平対向4気筒エンジン（最高出力228hp）のNA（自然吸気）ならではの軽やかなフィーリングをより楽しむことができます。

※ ※ ※

販売台数は860台限定で、価格は3万5270ドル（日本円で約545万円／2026年2月中旬のレート）。日本ではハコネ スペシャルエディションではなく、「RZ “Ridge Green Limited”」という近しい限定車が用意されました。