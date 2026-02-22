Image: NWorld

夜道でスマホのライトをつけたけど、足元しか見えなくて不安に感じたことありませんか？ それにスマホのライトって意外にバッテリーが減るんですよね……。

そんな方にこそおすすめしたいのが、このミニライト「TorchBuddy」。ほぼ親指サイズなのにスマホとは別格の明るさで、一度使うと手放せないアイテムです。

スマホのライトより全然明るい！

Image: NWorld

「TorchBuddy」の一番のポイントは、とにかく明るく照らしてくれること。一般的なスマホのライト（約50ルーメン）に対し、「TorchBuddy」は最大610ルーメン。スマホの約12倍以上の明るさで、夜道や暗所もしっかり照らします。

Image: NWorld

610ルーメンは約100メートル先まで光が届くと言われています。夜道でも暗い階段でもスマホのように“近くしか見えない”感じが一切なく、前方と足元を同時にしっかり照らせるのがわかりますよね。

用途に応じてモードやパターンを使い分け

Image: NWorld

「TorchBuddy」はメインライト＋サイドライトの2灯式構成。メインライトは4つのモードとストロボモードに切り替えることができます。

Image: NWorld

さらにサイドライトは6つのパターンで切り替えることができ、明るさや照らし方を細かく調整可能。用途に応じて使い分けができます。

Image: NWorld

「暗い場所を一瞬照らす」ためのライトではなく、シチュエーションに応じて“ちゃんと見える光”を持ち歩ける「TorchBuddy」。このコンパクトさで、この頼りがい！

耐水耐衝撃でタフ。タイパ重視の高速充電派

Image: NWorld

「TorchBuddy」は明るさ以外の機能も申し分ありません。屋外や非常時での使用を想定し、IP66相当の耐水性能を備えています。IP66相当とは、雨の日や水しぶきがかかる環境でも気にせず使える安心度合い。

加えて約1.5mの高さからの落下にも耐える耐衝撃設計なので、バッグの中で他の荷物とぶつかったりうっかり落としたりしても心配いりません。

Image: NWorld

さらに、充電は高速充電対応。「使いたいときに充電が切れている」というありがちなストレスを減らし、短時間で実用レベルまで回復します。

Image: NWorld

「TorchBuddy」はマグネット内蔵、クリップ付きでハンズフリー使用も可能です。機能はしっかりしているのに、操作はシンプル。考えずに使える完成度もこのライトの大きな魅力です。

約20gのコンパクトさ！どこでも連れてける

Image: NWorld

「TorchBuddy」の重さは、たった約20g。ポケットやバッグに入れてもかさばらず、持ち歩いていることを忘れるほどの軽さ！付属品も充実しており、クリップやマグネットを使えば、バッグやベルトに装着したり、金属面に固定したりと使い方は自在。

Image: NWorld

夜の帰宅時、家の中の暗所、アウトドア、車載用、防災バッグにイン……と、使えるシーンも幅広く、一度使うと必携アイテムに昇格。

特別なギアというより、日常と非常時の境目にある“備え”。コンパクトだからこそ、無理なく生活に溶け込みます。

Image: NWorld

普段使いはもちろん、いざというときの安心感も添えてくれる「TorchBuddy」。販売サイトでのお得な割引販売は終了間近。以下のリンク先へ急ぎましょう！

