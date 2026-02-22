『名探偵プリキュア！』森亜るるか、登場シーンは全て違うアイス食べる「1日5本すげぇ…」 再びトレンド入りで話題
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第4話が22日、放送された。大人気キャラ・森亜るるかが登場し、アイスを食べながら前回と同じく第一声は「うん」だった。なお、Xでは「るるかちゃん」のワードがトレンド入りした。
【画像】可愛い！森亜るるかが食べた今回のアイス
第4話「ドキドキ！初めての依頼！」は、探偵事務所を開いたものの、なかなか依頼人がこないことにやきもきするみくるだったが、そこに小松崎純一という人物が駆け込んでくる。
純一は漫画家志望の大学生で、相談内容は「気づいたらバッグの中身が変わっており、もともと入っていたマンガの原稿がなくなってしまった」というものだった。純一の話から、駅前で誰かとぶつかった際にバッグが入れ替わってしまったのでは、と推理したあんなたちは、現場で純一と同じバッグを持っていた女性がいたことを聞き出し、その女性を探し始める。すると、そこに怪盗団ファントムのゴウエモンがあらわれ、バッグを盗み去ってしまった。
ジェットの発明品・プリキットライトを使ってゴウエモンに追いつくあんなたちだったが、そこでゴウエモンが探していたものも純一がもともと持っていたバッグで、おそらくマンガの原稿にマコトジュエルが宿っているらしいことを聞かされる。
森亜るるかの登場シーンでは、アイス（ソフトクリーム）を食べて第一声は「うん」。その後、街中に出かけた時は違うアイスを食べ、後半に突入する際は違うアイス（アイスキャンディー）、終盤も違うアイスを次々食べていた。
これにネット上では「るるかちゃん見るたびににアイス変わっててどんだけ食べてんの」「マジでるるかちゃんが食べてるアイスが切り替わりまくってる」「るるかちゃん、本日5個目のアイス」「るるかちゃんお腹壊しちゃうよおお」「1日5本すげぇ…」などの声が出ている。
