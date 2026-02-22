抱っこの許可をとると、可愛くお返事をしてくれた猫ちゃん。しかし、抱っこをした瞬間…？まさかの豹変ぶりが笑えると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で91万再生を突破し、「誰が抱っこしてもいいと許可した！？って感じでしょうか？w」「逃げるんじゃなくてパンチw」といった声があがりました。

【動画：猫を抱っこしたい次男→タイミングを間違えてしまった結果…『爆笑必至のやり取り』】

次男さんにだけ塩対応のちゃちゃこちゃん

Instagramアカウント「@nekoko.429」に投稿されたのは、キジトラの「ちゃちゃこ」ちゃんを、次男さんが抱っこしようとしている姿をおさめたリールです。

4姉妹の長女であるちゃちゃこちゃんは、ママさんのことが大好き。ママさんが帰ってきた時だけ、抱っこをしてもらってお顔をすり付けてくるという、熱烈な歓迎ぶりなのだそう。一方で、なぜか次男さんにだけは手厳しい態度をとっているといいます。

抱っこチャレンジ！

ある日も、ちゃちゃこちゃんを抱っこしたい次男さんが待機しているそばで、ママさんがちゃちゃこちゃんに抱っこの許可を取ってみたのだとか。すると、ちゃちゃこちゃんは鋭く目を細め、なんとも意味深な表情に。

抱っこされる前には、次男さんのことを真っ直ぐに見つめながら、丁寧に身だしなみを整えていたそうです。そこで確認のために次男さんが「OKなの？」と聞いてみると、ちゃちゃこちゃんは可愛らしい声でお返事をしてくれたのだとか。

果たして結果は…？

これは抱っこしても大丈夫だと判断した次男さん。ちゃちゃこちゃんが後ろを向いたタイミングで抱き上げると、なんと、爪を立てられてしまったのだそう。慌てて下ろしたところ、さらに追い討ちの猫パンチまで炸裂したといいます。

驚いた次男さんは後ずさりした拍子に、近くにあったものに足をぶつけてしまったのだとか。その一連の流れに可哀想とは思いつつも、あまりの塩対応ぶりについ笑ってしまいます。

次男さんとちゃちゃこちゃんのつい笑ってしまうやりとりに、リールの視聴者からは「ちゃちゃさんの顔面白い。次男もやっぱり今年も面白い(笑)ママさんの悪意ある笑も好きすぎ(笑)」「次男さんの盛大な勘違いからの、ビビり散らかしてるの最高ですっ！」「ちゃちゃの最初の表情が全てですよねw身だしなみも時間稼ぎ？見つめてるのは睨んでる？次男さんには申し訳ないですけど、ちゃちゃにやられてぶつかるのが何度見ても最高」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@nekoko.429」では、ママさんに抱っこされたまま離れなかったり、出勤を阻止しようとしたりと甘える一方、次男さんに対するあたりが強いちゃちゃこちゃんの姿を楽しむことができます。

