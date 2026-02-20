この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、動画「【音楽生成AI「Lyria 3」完全ガイド】Google Gemini×Lyria 3で“日本語ボーカル曲”が無料で作れる！」を公開した。動画では、GoogleのAIチャット「Gemini」に最新の音楽生成AIモデル「Lyria 3」が実装されたと発表。テキストや画像から、日本語のボーカル曲やインストゥルメンタル曲を誰でも無料で生成できるようになった点が最大の結論だ。



詳細について、動画では以下の通り解説されている。

まず、Lyria 3はGoogle DeepMindが開発した音楽生成AIの最新版であり、2月19日のリリースに合わせてGeminiのWebブラウザ版に実装された。旧バージョンと比較して「歌詞の自動生成」や「スタイルの詳細なコントロール」が可能になり、よりリアルで音楽的に豊かな楽曲を生成できるという。また、特定のアーティストの模倣ではなくオリジナル性を重視する設計となっており、生成された楽曲には不可視の電子透かし「SynthID」が埋め込まれ、AI生成物であることを識別可能にしている。



具体的な利用法として、Geminiの画面に追加された「音楽を作成」機能から、テキストで楽曲のイメージを入力したり、画像をアップロードして曲調を指定したりする手順が紹介された。生成された楽曲は、画像生成AIモデル「Nano Banana」が生成したカバーアート付きの30秒の動画（MP4）や音声ファイルとしてダウンロード可能だ。



動画の最後では、J-POPや演歌、ヒップホップなど多彩なジャンルの生成例が披露され、モデルは「今後さらに対応言語を拡大し、品質の向上を進める予定」と解説された。本機能は18歳以上の全ユーザーを対象に、日本語を含む8言語で提供が開始されている。Gemini公式サイトで実際に機能を試すことができる。