◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は惜しくも4位だった。

演技終了後、千葉は坂本に抱きしめられて涙がこらえきれず。一方の坂本も号泣する一幕があった。お互いに健闘をたたえ合った。

日本勢で最初に登場したのは千葉。フリー曲「ロミオとジュリエット」に乗り、持ち味とする最後のレイバックスピンまで観客を魅了して143.88点をマークし、合計217.88点で自己ベストを更新した。

続いて登場したのが今季限りでの引退を表明している坂本。コンビネーションジャンプが単独になる失敗も、華麗なスケーティングで貫録見せた。それでも、演技終了後には大歓声が沸き起こるが、本人は苦笑いで納得していない様子だった。得点は147.67点で合計224.90点だった。

最後に登場したのが17歳の中井。SP首位の重圧を感じさせないレベルの高い演技で会場を魅了した。また、演技終了後には氷上で右手人差し指を口元に当てて、首をかしげたキュートなポーズも披露するなど、初めての五輪を最後まで楽しんだ。