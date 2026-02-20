◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)

フィギュアスケート女子シングルのフリースケーティングが行われ、日本勢2人がメダルを獲得しました。

最終グループでは、ショートプログラム4位の千葉百音選手が自己ベストとなるトータル217.88点でトップに立つと、直後にアリサ・リウ選手(アメリカ)が226.79点でトップに浮上。

ショート2位の坂本花織選手は、今季限りで引退を表明しており、これが最後のオリンピック。中盤のコンビネーションジャンプでミスがあり、トータル224.90点でトップのアリサ・リウ選手には届かず。演技後にはこらえきれず、涙を流します。

そして最終滑走となるショート1位17歳の中井亜美選手は、冒頭のトリプルアクセルを成功。その後のコンビネーションジャンプでミスがありましたが、中盤以降は圧巻の演技。トータル219.16点でオリンピック初出場ながら銅メダルとなりました。

また日本女子フィギュアスケートでダブル表彰台は初の快挙。フィギュアスケートは男女、団体合わせて6個目のメダルです。

▽結果金 アリサ・リウ(アメリカ) 226.79 坂本花織 224.90銅 中井亜美 219.164位 千葉百音 217.88