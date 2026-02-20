23年のWBCでチームを世界一に導いた前監督の栗山英樹氏（64）が19日、侍ジャパンの宮崎事前合宿を訪問し、チームを激励した。前回出場メンバーに早くも「連覇おめでとうございます！」と声をかけ、世界一連覇を確信している栗山氏による「予祝」となった。

栗山氏がグラウンドで井端監督と言葉を交わしていると、侍戦士が次々と駆け寄ってきた。牧、近藤、牧原大、源田、周東…。その中にはもちろん前回の世界一メンバーもいる。栗山氏は彼らと笑顔で固い握手を交わし、源田とは熱い抱擁。そして、一人一人に声をかけた。誰よりも早い祝福の言葉だった。

「連覇、おめでとうございます！！」

開幕前の「予祝」だ。前回大会で世界一の座を奪回した栗山氏には、その道筋が見えている。「え〜、連覇します。僕の中で連覇は決まっているので」と断言。緻密かつチームの和、献身性が大きな武器である侍ジャパンの野球への揺るぎない信念があるからだ。

「（前回も）日本の野球が一番いい野球だと思ってやりましたし、今でも思っている」。そんな前監督から早くも祝福された選手は、改めて背筋を伸ばした。周東が「プレッシャーがのしかかります」と言えば、牧は「意味のある言葉を言ってくれた。もう、やるだけ」ときっぱり。誰もが再びの「マイアミの歓喜」を思い描いた。

「国際大会は何が起きるか分からない。ただ“勝ちたい”では勝てない。“勝ちます！”と決めて勝負にいくのが原理原則」。そう強調した栗山氏の予祝、そして言霊が侍戦士に計り知れない勇気を与えた。（鈴木 勝巳）