2月16日～2月20日 公開

羽瀬レイナさん

秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを2月16日から2月20日にかけて公開した。

羽瀬レイナさんによる「別冊ヤングチャンピオン3月号」アザーカットのほか、白濱美兎さんの「ヤングチャンピオンNo.4」アザーカットと天音ちかさんの「ヤングチャンピオン烈No.12」アザーカットも掲載。

また「今月の一推しグラビアン」では宮越虹海さん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」では工藤梨菜さんがグラビアを披露している。

【「別冊ヤングチャンピオン3月号」アザーカット】

【「ヤングチャンピオンNo.4」アザーカット】

白濱美兎さん

【「ヤングチャンピオン烈No.12」アザーカット】

天音ちかさん

【今月の一推しグラビアン】

宮越虹海さん

【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】

工藤梨菜さん

