内巻きにしておけば安心？40代・50代の内巻きボブが古見えするのは“丸まりすぎ”が原因
ボブは内巻きにしておけば間違いない。そう思っている40代・50代は少なくないでしょう。確かに内巻きボブはまとまりやすく、きちんと見えするヘアスタイル。でも、その“安心感”が、今の空気感からズレる原因になることがあります。毛先を強く内側に入れすぎると、シルエットが止まり、印象が一気に古く見えてしまうのです。
丸まりすぎると、顔まわりが重くなる
毛先がくるんと強く内側に入ると、あごまわりにボリュームが集まり、横に広がって見えやすくなります。
特にあご下で止まるボブは、内巻きが強いほど丸いシルエットが強調され、輪郭が大きく見えることも。まとまりと重さは紙一重。丸めすぎると動きが消え、全体が静止した印象になるのです。
今っぽいボブは“自然な落ち方”が基本
今っぽいボブは、毛先を無理に入れ込むのではなく、自然に落ちる流れを活かす設計が主流。
軽く内側に向く程度、あるいは毛先にわずかな揺れを残すだけで十分です。内巻きを“作る”のではなく、内巻きに“整える”感覚に変えることで、同じボブでも一気に更新感が出ます。
ボブが古く見える原因は、内巻きそのものではなく、丸まりすぎた毛先。きちんとさせようとするほど動きが止まり、印象が重くなります。もし今のボブに違和感があるなら、毛先の入り方を少しだけゆるめてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
