つーちゃん「告白前にミルクとマジで話し合ってる」 『ラヴ上等』裏側を明かす

異色の恋愛リアリティショー『ラヴ上等』にて、Babyをめぐって想いが重なった、つーちゃんとミルク。14日間の共同生活を終えると、長年組んできたコンビのような関係に。女性を取り合ったという言葉だけでは語れない熱い関係はどうやって生まれたのか？

恋をめぐり拳と言葉でぶつかり合った仲

── ふたりは最初から取っ組み合いの喧嘩をしていましたが、なぜ手が出たのでしょう？

つーちゃん ミルクが教室に入ってきた時、「砂利が転がってきたな」って思って。こいつ石ころみたいな顔だし、俺のこと見てくるし、ぶん投げてやろうかなって思ったんですよ。

ミルク 教室に塚原（つーちゃん）しかいないんだから、そりゃ見るでしょ。特攻服もカブってたし。「何見てんだよ」っていきなり絡まれたから燃えたっす。遠くに座ったら負けだと思って、隣の席に行きました。

つーちゃん 可愛いヤツだなって思ったよね。

ミルク 正直、塚原の存在はありがたかった。もっとゴリゴリのヤンキーが集まると思ってたのに、意外とみんな普通だったから。

── 共にBabyさんに惹かれた理由を教えてください。

ミルク Babyさんとは仕事も似ていたし、「自分を持ってる」ところに惹かれました。

つーちゃん 俺は「水はヤベェだろ」から。あれがなかったら自主退学してたかも。序盤は恋愛に対してやる気が出なくて、あみだくじで告白相手を決めようとしてましたから。そもそも恋愛苦手なんで。

── 女性がキレた瞬間に「恋に落ちた」ってことですか？

つーちゃん かっけぇなって思った。俺、水で恋しました。

── 恋のライバルでもありながらおふたりが友情を深められた理由はありますか？

つーちゃん 実は、告白前にミルクとマジで話し合ってるんですよ。俺が横取りしたみたいになってるけど（笑）。

ミルク Babyさんに対しての想いを、腹割って全部話しました。塚原の本音を聞いて、年齢関係なく「こいつだったら任せられる」と思って。別のヤツだったらぶっ飛ばしてたかも。

── そんな塚原さんは最近Babyさんと喧嘩したそうで。

つーちゃん 俺が10割悪いです。Babyが地元に遊びに来てくれたのに、仕事終わりで泥酔してて、ずっと寝てたから。

ミルク それはひどい（笑）。

つーちゃん まったく記憶ないけど、LINEもシカトされてて、電話したら怒られた。でも俺が悪いんでめっちゃ謝りました。「謝れる漢」ってかっこよくないですか？

ミルク 話がもつれるのが面倒で、適当に謝る人もいますよ。

つーちゃん それはガキだわ。俺、最近サンマル（30歳）を卒業して、サンピン（31歳）になったんで。俺クラスの大人になれば、普通に謝れますよ。仮にBabyが間違っていたとしても好意は揺るがないです。完璧な人間なんていない。惚れた女であれば嫌なところも含めて好きになるのが漢。長所短所関係なしに愛してやります。

── 恋をすると奥手になる人も多いです。どうすれば本気の恋愛ができますか？

ミルク 自分は奥手の敗北者なんで（笑）。でも「自分の意思を持って、ぶつかる」ですかね。周りは気にせず自分を通す。嫌われてもいいから自分自身がすっきりするのも大事。

つーちゃん 「やらない後悔」は「負けない気持ち」でぶち壊してもらいたいですね。恥ずかしがらずに自分を売る。悪いところも全部出していい。それでダメだったら、逆に無駄が省けていいじゃないですか。結婚してからこじれるより全然いい。

ミルク 自分がBabyさんに告白したのも後悔したくなかったから。成功しなくても、いい方向にとらえれば糧になる。

つーちゃん そうそう。次に行けばいいだけ。

── 塚原さんは今年の抱負で「女を幸せにする」と投稿されていましたが、その「女」とはBabyさんですか？

つーちゃん そうですね。惚れた女は覚悟を持って幸せにする。それが漢かなって。

ミルク 自分の抱負は減量。眉毛も手入れ中でアートメイクを入れる予定です。夏頃には、美容も仕上がってるはず。その時Babyさんの隣にいる漢は俺になってますよ。シーズン2の前に「裏ラヴ上等」始めます。

つーちゃん 負けねえから。

漢の友情ヒストリー

同じ女性に恋をしつつも、漢同士の信頼関係を深めていくふたりの姿に感動の声多数！ その様子を振り返ります。

出会った瞬間「何見てんだよ」。早速セキュリティが喧嘩を制止

「はじめまして」の瞬間からどつき合いの喧嘩が勃発！ ふたりの間にセキュリティが入ることで大事には至らずも、恋リアとは思えぬ幕開けに衝撃。ヤンキー有識者のAK-69さんいわく「愛情表現の裏返し」とのこと。（ep.01）

「子ども食堂」のイベントに向け一致団結。ヤンキーたちも成長

共同生活中には「子ども食堂」の手伝いも。内装から出店までを全員で手掛け、学校で話し合う。ミルクは内装業の経験を活かして作業を進めていくが、Babyへの気持ちが揺れていく。それを聞いたつーちゃんは…。

卒業式は男性メンバーから告白。晴れ着姿で「本気の愛」をぶつける

14日間の共同生活最終日は体育館に集合して「卒業式＝告白式」が。告白は男性からで、好きな女性が同じだった場合は、手を挙げて共に想いを告げる方式。Babyに告白したつーちゃんとミルクの運命を分けたのは？（ep.10）

information

『ラヴ上等』

血気盛んなヤンキーの男女11人が、喧嘩に恋に本気でぶつかり合う14日間の共同生活を送る恋愛リアリティショー。Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1独占配信中、シーズン2は2026年配信決定。