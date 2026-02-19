女優のMEGUMIと令和ロマンの高比良くるまの熱愛が話題だ。2月17日配信の『文春オンライン』が報じたもので、44歳のMEGUMIと31歳の高比良という13歳の年の差カップルが誕生した。

「MEGUMIさんは2023年12月に『Dragon Ash』のボーカル降谷建志さんとの離婚成立を発表。その後は、美容関係の仕事を手がけるなど“イイ女”路線を前面に打ち出してきました。さらに裏方の仕事も手がけるようになり、16日にはNetflixとの複数年にわたるプロデューサー契約が明らかになったばかりでした」（スポーツ紙記者）

今をときめく年下のお笑い芸人との熱愛が発覚したMEGUMIに対し、X上では“キャラ違い”のツッコミが相次いでいる。

《今もうMEGUMIは美容で凄い頑張ってるからな一時期の地方ヤンキーキャラがどこへやら?》

《ラヴ上等の本音会で「元ヤンでヤンキーっていいなぁー」ってMEGUMIさん言ってたけど、くるまって真逆の人生歩んでね…》

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が語る。

「MEGUMIさんは岡山県出身で、高校時代まではヤンキーだった“元ヤン”キャラで知られています。2024年6月1日放送の『人生最高レストラン』（TBS系）では“メインの隣に常にいる”タイプで、“もめごとには慣れてる”と語っています。ひょっとしたらヤンキー時代に培った“交渉力”が今の裏方の仕事にも役立っているのかもしれません。元夫の降谷さんは全身にびっしりタトゥーが入った“やんちゃ”なイメージの方ですが、高比良さんは全く異なるタイプなので驚く人が多いのでしょう」

柔和な印象のある高比良だが、骨のある人物でもある。

「令和ロマンは『M-1グランプリ』（朝日放送制作・テレビ朝日系）で2023年、2024年と史上初の二連覇を成し遂げました。2025年2月に高比良さんのオンラインカジノ利用問題が発覚し、高比良さんは芸能活動の自粛を発表。その直後の4月、吉本興業が高比良さんとのマネジメント契約を終了したことは衝撃を与えました。相方の松井ケムリさんは吉本興業に残ったまま、高比良さんはフリーの立場でコンビとして活動を続けています。既存の枠組みに縛られず自分の信念を貫くところは、芯の強さを感じさせます」（前出・スポーツ紙記者）

MEGUMIは高比良の“まっすぐ”な部分に惚れ込んだのかもしれない。