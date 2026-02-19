【メモリアペット】ペットの写真をそのままフィギュアで残そう！
Next Paradigm2は、思い出の新しい形の残し方やフィギュアをギフトとして贈るという新しい体験をつくるため、写真1枚からお手頃な価格でペットそっくりのフィギュアが作れるサービス ”メモリアペット” を開始する。リリースを記念して応募した方、先着50名にキャッシュバックキャンペーンも開催。
「メモリアペット」は、写真1枚をアップロードするだけで、あなたのペットをフィギュアにしてお送りするサービス。AIを用いて、写真から3Dモデルを制作し、フルカラー3Dプリント技術を用いてフィギュアにすることで、お手頃な価格でクオリティの高いフィギュアをお届けする。
できるだけ、その子らしさが残るように、お送りいただいた写真のポーズそのままにフィギュア化する。
最新のAIでモデルの生成を行い、フルカラー3Dプリントでフィギュア化するため、1980円から、というお手頃な価格で高クオリティのフィギュアを作成できる。
「うちの子の今の姿を残しておきたい」「実家にいるペットになかなか会えずに寂しい」「亡くなってしまったあの子にもう一回会いたい」「ホワイトデーのお返しなどの贈り物に他と被らないプレゼントとして」という方にオススメだ。
そして「メモリアペット」のリリースを記念して、応募した方の中から後日商品金額をキャッシュバックするキャンペーンも開催される。
ペットのかわいらしいポーズを立体で残してみませんか。
