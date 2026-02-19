トリュフとモッツァレラの「高級バーガー」登場　パティ2枚の「ダブル」も販売（ウェンディーズ・ファーストキッチン）

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy’s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「First Kitchen」がコラボレーションした「ウェンディーズ・ファーストキッチン」は、2026年2月26日（木）から、新商品を販売する。

高級バーガー第6弾の企画として販売となるのは、看板商品「ベーコネーターUSA」をベースに、刻んだ黒トリュフソースと白トリュフオイルを使用した高級感のある「トリュフ＆モッツァレラベーコネーター」。ウェンディーズのビーフ100%パティやカリカリのベーコンと、モッツァレラチーズの相性が良い一品。日本でしか味わえないオリジナル商品となっている。ビーフ100％のパティを2枚挟んだ「ダブル」も登場。東京・大阪・名古屋などにある24店舗限定で販売されるという。

〈商品概要〉

◆販売期間

2026年2月26日（木）〜2026年6月予定

◆商品

・トリュフ＆モッツァレラベーコネーター 単品1,650円（税込）

人気の「ベーコネーターUSA」をベースに開発されたオリジナルメニュー。黒トリュフのソースと白トリュフオイルを使用し、モッツァレラチーズと組み合わせている。香ばしいカリカリのベーコンが良いアクセントに。ウェンディーズのビーフ100％パティとベーコンの良さを引き出した、贅沢なバーガー。

・トリュフ＆モッツァレラベーコネーター ダブル 単品1,990円（税込）

トリュフ＆モッツァレラベーコネーターのパティを2枚になったボリューム満点のバーガー期間限定商品。

【トリュフ＆モッツァレラベーコネーター取り扱い店舗】24店舗

[東京都]WFK新宿南口店、WFK錦糸町店、WFK吉祥寺店、WFK日比谷シャンテ前店、WFK中目黒駅前店、WFK上野浅草口店、WFK六本木店、WFKアクアシティお台場店、 WFK稲城アメリアSC店[神奈川県]WFK川崎店、WFK大船店、WFKそよら湘南茅ヶ崎店、WFKスーパービバホーム長津田店[埼玉県]WFK桶川ベニバナウォーク店[群馬県]WFK高崎店[長野県]WFK長野駅前店[富山県]WFK富山ファボーレ店[静岡県]WFK清水エスパルスドリームプラザ店[和歌山県]WFK岩出店[大阪府]WFK天保山マーケットプレイス店、WFK難波戎橋店、WFK梅田芝田町店[京都府]WFK京都新京極店 WFK京都大丸前店

※WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン