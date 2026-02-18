◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

大雪により一日延期された女子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の19歳、深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得した。19歳1カ月17日での金メダル獲得は冬季五輪の日本女子最年少記録。スロープスタイルでの五輪金メダルは日本初で、銅メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）とともに同種目の日本女子初メダル獲得となった。

競技を始めて5年あまりで五輪の舞台に立ったホープは、最初の種目ビッグエア（BA）では9位。SS決勝でも試技1回目で転倒して9位と出遅れた。しかし、2回目にジブセクションで高得点をそろえると、スイッチバックサイド900などフルメーク。85.70点をマークしてトップに立ち、3回目ではスイッチバックサイド1260の大技で「10.00点」を叩き出し、87.83点まで得点を上積み。見事に表彰台の中央をゲットした。

テレビインタビューに応じた深田は「まだ全然信じられないし、ここまでやってこれてよかった、ホントにスノーボードやってきてよかったなと心から思えた瞬間でした」と笑顔で答えた。ビッグエアでは9位に終わったが、「結果が出なくてホントに悔しくて、まだスロープスタイルもあると切り替えて。周りの人からも“茉莉ならできる”と言ってもらって、それでホントに自信がついてできたのかなと思います」と振り返った。

「10.00点」を出した大技については「スイッチバックはヤッさん（佐藤康弘コーチ）とこに来た時からずっとやってきた技なので、その技を立てたのはすごくうれしいです」と感慨深げ。トップに立った瞬間を「自分でもホントにできるんだなって。取りあえずうれしかったです」と喜びをかみしめ、金メダルを手に「凄く重くて、今までが詰まったような気がします」と話して「フフッ」と笑った。