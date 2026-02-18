¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¿·ºî¡ÃÈþÍÆ±Õ¤¤¤é¤º¤ÎÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê´¶♡¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 ¡Á3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë17:59Ëø¡ÛCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ±ÕÈ¯ÁÛ¤Î¿·ºî¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤¬2·î¾å½Ü¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢°ìÂ¤ªÀè¤ËÊÔ½¸Éô¤¬¤ª»î¤·¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡ª¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤«¤é¡ÖÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¡×»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×½Ð²Ù¿ô3,500Ëü¸Ä*¹¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤è¤ê¡¢¿·ºî¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥±¥¢¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤ÈLOFT¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤Î¸å¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤Ë¡£
2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹ 2025Ç¯12·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ÎCLAYGE¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ©Çº¤ß¤äÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ø⽑⽳Çº¤ß¡Ü¦Á¡Ù¤ò³ð¤¨¤ë3¥é¥¤¥óÅ¸³«¤Ø¤È°ì¿·¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡ÈÌÓ·ê¥±¥¢¡É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö´¥Áç¡×¡Ö¹õ¤º¤ß*²¡¦³ÑÀò¡×¡Ö¤¯¤¹¤ß*³¡×¤Ê¤É¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã3¥é¥¤¥ó¡ä
¡ü ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥é¥¤¥ó¡ÊÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ÊÝ¼¾¥±¥¢¡Ë
¡ü ¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥é¥¤¥ó¡ÊÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ¹õ¤º¤ß*²¡¦³ÑÀò¥±¥¢ ¡Ë
¡ü ¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥é¥¤¥ó¡ÊÌÓ·ê¥±¥¢¡ß¤¯¤¹¤ß*³ ¥±¥¢ ¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥±¥¢¤Î¿·¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÂè4¤Î¥Ð¡¼¥à¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
*² ÃßÀÑ¤·¤¿±ø¤ì¤Î¤³¤È
*³ ±ø¤ì¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
Æ³ÆþÈþÍÆ±ÕÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤ò¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬°ìÂ¤ªÀè¤Ë¤ª»î¤·¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤â¸ò¤¨¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡Ã¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢Âè4¤Î¥Ð¡¼¥à¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡ÈÆ³Æþ¥»¥é¥àÈ¯ÁÛ*⁴¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
1ÉÊ6Ìò¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡ÜÀö´é¡Ü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ü⾓¼Á¥±¥¢¡Ü¥Õ¥§¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ü¥×¥ì¥¹¥¥ó¥±¥¢*⁴¤Þ¤Ç´°Î»¡£
¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀö¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿È©¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
*⁴ ¼¡¤Ë»È¤¦²½¾ÑÉÊ¤ò¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È
¿·µ¡Ç½¡ªÈþÍÆ±Õ¤¤¤é¤º¤Î¡ÈÆ³⼊¥»¥é¥à¡ÉÈ¯ÁÛ*⁴¥Ð¡¼¥à
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸Ç¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÆ³Æþ¥»¥é¥àÈ¯ÁÛ*⁴¡É¤ÎìÔÂô¤Ê¥Ð¡¼¥à¤¬¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿ÌÓ·ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÝ¼¾´¶¤Î¹â¤¤¡ÖÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Î¤Ê¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
*⁴ ¼¡¤Ë»È¤¦²½¾ÑÉÊ¤ò¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
¿·ÇÛ¹ç¤Î¡Ø4D¥Ò¥¢¥ëÊ£¹çÂÎ*⁵¡Ù¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¥ô¥§¡¼¥ë·ÁÀ®¡£
´¥Áç¤Ë¤è¤ê¤´¤ï¤Ä¤¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÊÝ¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»È¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤È©¤Ø¤ÈÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
*⁵ ¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þ¡¼-2-Na¡¢²Ã⽔Ê¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-51¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
2¼ïÎà¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¯¥ì¥¤¤ÇÌÓ·ê¤ÎÃßÀÑ±ø¤ì¤ò¥ª¥Õ
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
2¼ïÎà¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¯¥ì¥¤¡Ö¥Þ¥Æ¥é*⁶¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥´*⁷¡×¤òºÎÍÑ¡£
ÌÓ·ê¤Î±ü¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤ò¤«¤½Ð¤·¡¢È©É½ÌÌ¤Î¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÍí¤á¼è¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Æ¥é*⁶¡×¤ÏÌÓ·ê¤è¤ê¤âÎ³»Ò¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢±ø¤ì¤äÍ¾Ê¬¤ÊÈé»é¤òµÛÃå¥ª¥Õ¡£
¤µ¤é¤Ë±óÀÖ³°Àþ¤òÊü¼Í¤¹¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤·ò¤ä¤«¤ÊÈ©´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥´*⁷¡×¤Ï¹â¤¤Àö¾ôÎÏ¤ÈµÛÃåÎÏ¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤àÀ®Ê¬¡£È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
*⁶ Î®Ìæ´äËö¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
*⁷ ¥Û¥Î¥é¥¤¥È¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
ËèÆü¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÌ¤Íè¤Î¾®¤¸¤ï¡¦Ç¯Îð¥µ¥¤¥ó¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢´¥Áç¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËèÆü¹Ô¤¦¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¾®¤¸¤ï¤äÇ¯Îð¥µ¥¤¥ó¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Âç¿Í¤ÎÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈþÍÆÀ®Ê¬¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡ä
¡¦¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÄãÊ¬»ÒPDRN*⁸¡Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÆâÂ¦¤«¤é*⁹¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤Ä¤ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¡Ë
¡¦10¼ï¤Î¥Ú¥×¥Á¥É*¹⁰¡Ê¥Ï¥êÈ©¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ë
¡¦È¯¹Ú¥³¥é¡¼¥²¥ó*¹¹¡Ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤äÈ©¤ØÀ°¤¨¤ë¡Ë
¡¦¥·¥ë¥¡¼¥°¥í¥¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹*¹²¡Ê¥¥á¤È¥Ï¥ê¤ò»Ù¤¨¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¹âÊÝ¼¾Ê£¹çÀ®Ê¬¡Ë
*⁸ £Ä£Î£Á¡Ý£Î£á¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁹ ⾓ÁØ¤Þ¤Ç
*¹⁰ ¥¸¿Ý»À¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¥¸¥¢¥ß¥Î¥Ö¥Á¥í¥¤¥ë¥Ù¥ó¥¸¥ë¥¢¥ß¥É¡¢¥ª¥ê¥´¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý34¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ç¥«¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý3¡¢¿Ý»À¥¢¥ß¥¸¥Î¥Ù¥ó¥¸¥ë¥Ù¥ó¥¸¥ë¥¹¥ë¥Û¥Ë¥ë£Ä¡Ý¥»¥ê¥ë¥Û¥â¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý2¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý8¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý1¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥Ú¥ó¥¿¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý4¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý7¡¢¥ª¥ê¥´¥Ú¥×¥Á¥É¡Ý1¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*¹¹ Æý»ÀÛå¶Ý¡¿²Ã⽔Ê¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥óÈ¯¹Ú±Õ¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*¹² ¥·¥í¥¥¯¥é¥²Â¿ÅüÂÎ¡¢¥ª¥È¥®¥ê¥½¥¦²Ö¡¿ÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¢º¬¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¤¸¤å¤ï¤È¤í¡Á¼Á´¶¤Î¥Ð¡¼¥à
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
È©¤Î¾å¤Ç¤¸¤å¤ï¡Á¤Ã¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¼Â¸½¡£
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¥à¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤È¤Ê¤ê¡¢È©¤Î¾å¤Ç¤ÎËà»¤¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
Ëà»¤¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Î¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥ª¥Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
²Ú¤ä¤«¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¢¥¤¥ê¥¹¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¹¤¬¤ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Î¥é¥à¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ô¡¼¥Á¥à¥¹¥¯¤Ç²ÄÎù¤Ê°õ¾Ý¤Î¹á¤ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡
ÀìÍÑ¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Õ¥¿¤ÎÎ¢¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§¡ä
¡ü ÉÒ´¶È©¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÈéÉæ»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ü 6¤Ä¤ÎÌµÅº²Ã½èÊý¡Ê¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¿¹ÛÊªÌý¡¿¥·¥ê¥³¡¼¥ó¡¿¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ ÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
¡ü WÀö´éÉÔÍ×¡¦¥Þ¥Ä¥¨¥¯OK¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¥á¥¤¥¯OK
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¥à¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î3¼ïÎà¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¾¯¤·¸Ç¤á¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡£
È©¤ËÅÉÉÛ¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤È¤í¤±½Ð¤·¡¢ÁÇÁá¤¯¥ª¥¤¥ë¾õ¡Ê±Õ¾õ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡¡¡¡¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
º£²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Î¸¡¾Ú¤â¼Â»Ü¡£
¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤Î¹Ã¤ËÅÉ¤ê¡¢¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤Ç¥ª¥Õ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤Ø¤ÎÆëÀ÷¤ß¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥´¥·¥´¥·»¤¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¿å¤ò²Ã¤¨¤ÆÆý²½¤µ¤»¤Æ¤«¤éÎ®¤¹¤È¡¢¥¹¥ë¥Ã¤È¥ª¥Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÊÝ¼¾´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤È¤·¤¿»ÄÎ±´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ëÀö´é¤Ê¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¤Ï¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¹á¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´4¼ï¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤òÈæ³Ó
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡¡¡¡4¼ïÈæ³Ó
´ûÂ¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤á¤¿¡¢CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î4¼ïÎà¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é½ç¡Ë
¡ü ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡ÊÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ÊÝ¼¾¥±¥¢¡Ë
¡ü ¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ¹õ¤º¤ß*²¡¦³ÑÀò¥±¥¢ ¡Ë
¡ü ¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡ÊÌÓ·ê¥±¥¢¡ß¤¯¤¹¤ß*³ ¥±¥¢ ¡Ë
¡ü ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡ÊÌÓ·ê¥±¥¢¡ß¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥±¥¢¡Ë
*² ÃßÀÑ¤·¤¿±ø¤ì¤Î¤³¤È
*³ ±ø¤ì¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡¡¡¡4¼ïÈæ³Ó
¡ü ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¥á¥¤¥¯¤äÌÓ·ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡ü ¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
´è¸Ç¤Ê³ÑÀò¤ò¤´¤Ã¤½¤êÍî¤È¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¡×¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡ü ¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÍî¤È¤·¡¢¡Ö¤Ä¤ë¤Ä¤ë¡×¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ©°õ¾Ý¤Ë¡£
¡ü ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à
ÈþÍÆ±Õ¤¤¤é¤º¤Î¡ÈÆ³Æþ¥»¥é¥à*⁴¡ÉÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¡ÖÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¡£
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥Ä¥ä¤ËËþ¤Á¤¿È©¤Ø¡£
È©Çº¤ß¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢4¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ëCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡£
ÌÓ·ê¥±¥¢¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ø⽑⽳Çº¤ß¡Ü¦Á¡Ù¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
*⁴ ¼¡¤Ë»È¤¦²½¾ÑÉÊ¤ò¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡ ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
ÍÆÎÌ¡§95g
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨Á´¹ñ¤ÎLOFT¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á54´§¼õ¾Þ*¹³¡ÛCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤È¤Ï
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥ì¥¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¥µ¥í¥ó¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤äÀö´é¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡¢È©Çº¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£
¡Ø⽑⽳Çº¤ß¡Ü¦Á¡Ù¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò³ð¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤È©°õ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤«¤é¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹³ 2017Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯12·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ç¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿Îß·×
¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¿·ºî¤Î¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤ò¡¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤ò¤´Í÷¤ÎÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È³µÍ×
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à
ÅöÁª¿ô¡§5Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 ¡Á3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë17:59Ëø
±þÊçÊýË¡¡§X¡Êµì Twitter¡Ë¡¢Instagram
Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿ÅÄ
¢¨¡ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï½ç¼¡¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ú
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ú#¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡Û
±þÊç¤¹¤ëSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
X¡Êµì Twitter¡Ë¤«¤é±þÊç
¡¿— ¡ÚFORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡Û¿·ºî¥³¥¹¥á¤Î¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®💋✍ (@fortune_press) February 18, 2026
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¿·ºî💜
¥Õ¥©¥í¡¼¡õRP¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È🎁
¡À
¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥±¥¢¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º🫧
¡Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡Ù
¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë🎯✨
¡@fortune_press ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤òRP
µ»öÆâ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨UP⤴️https://t.co/yL65B3ftTG
3/4 17:59¡º pic.twitter.com/gj5It6oASU
¡FORTUNE¸ø¼°X¡Êµì Twitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¤«¤é±þÊç
¡FORTUNE¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¥³¥á¥ó¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
X¡Êµì Twitter¡Ë¤ÈInstagram¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡¢LINE¡÷¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ±Õ¤¤¤é¤º¤Î¡ÖÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¡×¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÈþÈ©¤òÌÜ»Ø¤½¤¦♡
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à¥Ð¡¼¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ûÂ¸¤Î3¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥ê¤Ä¤ä¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ëÂè4¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÈþÍÆ±Õ¤¤¤é¤º¤ÎÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê»Å¾å¤²¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÈ©¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¤ËÁ´¹ñ¤ÎLOFT¤È¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤Î¸å¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤Ë¡£
2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Î¸ø¼°X¡Êµì Twitter¡Ë¤ÈInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´±þÊç¤â¼õÉÕÃæ¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
