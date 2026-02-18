この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が10年戦略を提示！『1億円の物件をフルローンで購入しても、手残りは意外と少ない！？不動産投資で資産1億円以上を目指すなら絶対に買うべき1棟目！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『1億円の物件をフルローンで購入しても、手残りは意外と少ない！？不動産投資で資産1億円以上を目指すなら絶対に買うべき1棟目！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が「1棟目の選択」がその後の資産拡大を決定づけると強調する。



資産1億円を目指す際、多くの人は1億円規模の物件を長期ローンで保有し続ける発想に傾きがちである。しかし木村氏は、その考え方では時間効率が低いと指摘する。30年待つのではなく、約10年で売却益を確定させる前提で組み立てることで、資金の回転速度は大きく変わるという。



鍵となるのが「利回り相場」である。投資家は物件の築年数や見た目ではなく、エリアごとの利回り水準で売買を判断する。相場が6%の地域で、より高い利回りで取得できれば、将来その相場に引き直して売却するだけで差益が生まれる構造だ。残債が減ったタイミングと重なれば、売却時の手残りはさらに厚みを持つ。



重要なのは、金融機関が評価する物件を1棟目に選ぶことだ。区分の新築ワンルームや事業色の強い形態は、融資目線では慎重に見られる場合がある。2棟目、3棟目へと拡大するには、銀行が「育つ資産」と判断する内容であることが前提となる。



さらに木村氏は、利益を分割して積み上げる発想を提示する。1件で大きな差益を狙うのではなく、複数物件を時間差で仕込み、10年前後で売却を重ねる。仮に1棟あたり数千万円規模の差益が生まれれば、それを再投資することで拡大スピードは加速する。



自己資金を温存し、フルローンを活用することも投資効率を高める要素として挙げられる。手元資金を固定せず、次の案件へ振り向けることで、並行的な仕込みが可能になる。



人口動態や投資家の増加といった市場環境にも触れつつ、木村氏は「安く買い、相場で売る」という原則を一貫して示す。物件価格の上昇を当てにするのではなく、利回りという尺度で組み立てる点が特徴的だ。



なぜ10年という時間軸が有効なのか。どのように相場を見極め、売却を設計するのか。具体例を交えた解説は動画内でより立体的に語られている。資産1億円という目標を、単なる数字ではなく戦略として捉え直す契機となる内容である。