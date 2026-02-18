不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が10年戦略を提示！『1億円の物件をフルローンで購入しても、手残りは意外と少ない！？不動産投資で資産1億円以上を目指すなら絶対に買うべき1棟目！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『1億円の物件をフルローンで購入しても、手残りは意外と少ない！？不動産投資で資産1億円以上を目指すなら絶対に買うべき1棟目！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が「1棟目の選択」がその後の資産拡大を決定づけると強調する。
資産1億円を目指す際、多くの人は1億円規模の物件を長期ローンで保有し続ける発想に傾きがちである。しかし木村氏は、その考え方では時間効率が低いと指摘する。30年待つのではなく、約10年で売却益を確定させる前提で組み立てることで、資金の回転速度は大きく変わるという。
鍵となるのが「利回り相場」である。投資家は物件の築年数や見た目ではなく、エリアごとの利回り水準で売買を判断する。相場が6%の地域で、より高い利回りで取得できれば、将来その相場に引き直して売却するだけで差益が生まれる構造だ。残債が減ったタイミングと重なれば、売却時の手残りはさらに厚みを持つ。
重要なのは、金融機関が評価する物件を1棟目に選ぶことだ。区分の新築ワンルームや事業色の強い形態は、融資目線では慎重に見られる場合がある。2棟目、3棟目へと拡大するには、銀行が「育つ資産」と判断する内容であることが前提となる。
さらに木村氏は、利益を分割して積み上げる発想を提示する。1件で大きな差益を狙うのではなく、複数物件を時間差で仕込み、10年前後で売却を重ねる。仮に1棟あたり数千万円規模の差益が生まれれば、それを再投資することで拡大スピードは加速する。
自己資金を温存し、フルローンを活用することも投資効率を高める要素として挙げられる。手元資金を固定せず、次の案件へ振り向けることで、並行的な仕込みが可能になる。
人口動態や投資家の増加といった市場環境にも触れつつ、木村氏は「安く買い、相場で売る」という原則を一貫して示す。物件価格の上昇を当てにするのではなく、利回りという尺度で組み立てる点が特徴的だ。
なぜ10年という時間軸が有効なのか。どのように相場を見極め、売却を設計するのか。具体例を交えた解説は動画内でより立体的に語られている。資産1億円という目標を、単なる数字ではなく戦略として捉え直す契機となる内容である。
資産1億円を目指す際、多くの人は1億円規模の物件を長期ローンで保有し続ける発想に傾きがちである。しかし木村氏は、その考え方では時間効率が低いと指摘する。30年待つのではなく、約10年で売却益を確定させる前提で組み立てることで、資金の回転速度は大きく変わるという。
鍵となるのが「利回り相場」である。投資家は物件の築年数や見た目ではなく、エリアごとの利回り水準で売買を判断する。相場が6%の地域で、より高い利回りで取得できれば、将来その相場に引き直して売却するだけで差益が生まれる構造だ。残債が減ったタイミングと重なれば、売却時の手残りはさらに厚みを持つ。
重要なのは、金融機関が評価する物件を1棟目に選ぶことだ。区分の新築ワンルームや事業色の強い形態は、融資目線では慎重に見られる場合がある。2棟目、3棟目へと拡大するには、銀行が「育つ資産」と判断する内容であることが前提となる。
さらに木村氏は、利益を分割して積み上げる発想を提示する。1件で大きな差益を狙うのではなく、複数物件を時間差で仕込み、10年前後で売却を重ねる。仮に1棟あたり数千万円規模の差益が生まれれば、それを再投資することで拡大スピードは加速する。
自己資金を温存し、フルローンを活用することも投資効率を高める要素として挙げられる。手元資金を固定せず、次の案件へ振り向けることで、並行的な仕込みが可能になる。
人口動態や投資家の増加といった市場環境にも触れつつ、木村氏は「安く買い、相場で売る」という原則を一貫して示す。物件価格の上昇を当てにするのではなく、利回りという尺度で組み立てる点が特徴的だ。
なぜ10年という時間軸が有効なのか。どのように相場を見極め、売却を設計するのか。具体例を交えた解説は動画内でより立体的に語られている。資産1億円という目標を、単なる数字ではなく戦略として捉え直す契機となる内容である。
関連記事
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が地方二極化の実態を分析！『2026年以降に国の政策で詰む地域がある！？地方・郊外で手を出しても資産が逃げない購入判断基準をプロが伝授！』
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が相続対策の本質を提示！『不動産投資で法人化しても節税にならない！それでも法人を作るべき“本当の理由”とは...？』
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が築浅物件の危険地帯を解説！『この条件で買うと“詰み”！一見好条件な築浅アパート投資で資産を失ってしまう理由とは？』
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！