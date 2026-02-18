ブロガーのpekoさんの漫画がインスタグラムで8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

日本の飲食店で、お手伝いをしていた中学生ぐらいの男の子に、「あなた、その帽子かっこいいね」と、フランス人の夫が声を掛けました。夫は「男の子自身がかっこいい」ということを伝えたかったようですが…という内容で、読者からは「すてきな旦那さんですね」「店員の立場からすると、これはとてもうれしい」「その子、一生記憶に残ると思いますよ！」などの声が上がっています。

何気ない一言が、誰かの宝物になる瞬間

pekoさんは、インスタグラムやブログ「私と夫のゆるログ ゆるゆる忘備録」などで作品を発表しています。pekoさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

pekoさん「以前に夫はお店の方への声掛けがうまいという話を描いたのですが、今回、『声を掛けるモチベーション』のような話を聞けまして。改めて彼を尊敬したので描きました」

Q.この件で、旦那さまに対して率直にどのように感じましたか。

pekoさん「私にはできないことなので、素直にすごいなと思っています」

Q.今回のエピソード以外にも、旦那さまはよく店員さんを褒めるのですか。

pekoさん「主にお店で対応してくれた店員さんに対して、『頑張ってね』と気遣いの声掛けをしています。店員さんの対応がよければ、加えてその旨を褒めるといった感じです。特に日本は笑顔で接客してくださる方が多いので、そのたびに『すてきな笑顔です！』と言っていました。

ちなみに、『仕事を頑張っている人に、よい気持ちをあげたい』とのことで、街ゆく方々には声を掛けていません」

Q.pekoさんも、旦那さまからよく褒められますか。

pekoさん「家事をしたときや新しいフランス語を話したとき、軽いメークをしたとき、その他『なんかかわいい』と思ったときなどによく褒めてくれます。基本的に毎日ですね」

Q.その後も、旦那さまは褒める声掛けを続けていますか。

pekoさん「現在はフランスに戻り、お互い仕事が始まっているので、彼と一緒に出かける機会は減っていますが、常に心掛けているとは思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

pekoさん「夫のマインドがすてきという声や、少年自体を褒めるコメントなどをいただきました」