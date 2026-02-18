「東京ディズニーシー」を完全貸切――JCBプレミアム会員だけの“夜の特別招待”
ジェーシービーは2月16日から、JCBオリジナルシリーズのプレミアム会員を対象に、東京ディズニーシーを完全貸切する「プライベート・イブニング・パーティー」への招待キャンペーンを開始した。
「プライベート・イブニング・パーティー」への招待キャンペーン
同キャンペーンは、2026年7月17日の夜間に開催される完全貸切のパーティーへ、合計4,000組8,000名を招待するというもの。
対象カードは、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールドの各プレミアム個人カード。応募には、会員専用WEBサービス「MyJCB」へのログインとキャンペーン参加登録が必要となる。期間中に合計30万円以上を利用することが条件で、30万円を1口として抽選が行われ、利用金額に応じて当選確率が高まる仕組み。キャンペーン期間は、2月16日〜4月15日まで。
