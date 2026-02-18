竹内涼真が主演するドラマ「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系）の第6話が、17日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、横関大氏の推理小説『再会』をドラマ化。刑事・飛奈淳一（竹内）が、殺人事件の容疑者となった初恋の相手（井上真央）と23年ぶりに再会することで繰り広げられるヒューマンラブミステリー。

このたび発生した殺人事件で、兄を射殺したと自供して留置された同級生・佐久間直人（渡辺大知）から、「ずっと隠してきた23年前の秘密」を告白された淳一。直人はこの事実をほかの誰にも口外しないと告げるが、自らの罪にふたたび直面することになった淳一の心は、激しい動揺と葛藤の波にのまれていく。

一方、拳銃は兄が森で拾ったものだという直人の供述をはじめ、今なお数々の疑問を拭えない刑事・南良理香子（江口のりこ）は、新たな人物に任意同行を要請する。

解明の鍵を握るのは、今回の事件でも使用された、23年前に紛失した殉職警察官の拳銃。そう確信する南良は、淳一と直人、岩本万季子（井上）、清原圭介（瀬戸康史）を招集し、23年前に彼らが遺体を発見した森の中へ。幾重もの秘密とうそで覆い隠された記憶の断片を精密にひも解きながら、当時の状況を改めて検証し始め、南良が主導して“23年前の事件”を現場で再検証する展開に。

そこで、南良が殉職警察官を殺害した銀行強盗犯を撃ったのは誰かと問い詰めると、淳一は「俺が撃ちました」と激白するのだった。

放送終了後、SNS上には、「毎週ラストの衝撃がすご過ぎる。ずっと抱えてきた秘密を打ち明ける淳一の悲痛な面持ちが生々しかった」「すごく苦しかった。実父が亡くなり、父のように慕っていた人が亡くなり、小学生があの瞬間、どんな恐怖だったのかと思うとつらい」「顔の汗がすごい竹内涼真の演技で真実性が増した」「淳一の小学生時代を演じている子役の子の演技が上手過ぎる」などの感想が投稿された。

また、「江口のりこ、恐るべし。南良刑事による現場検証で追い詰められたら、もう白状するしかない」「江口のりこが最高。森の迫真のシーンは舞台劇みたいだった」「南良刑事が有能。あの現場に行けば、淳一が耐えきれず告白することを分かっていたかのよう」といった声が集まった。