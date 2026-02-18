『名探偵プリキュア！』確信犯かよ…ED映像200万回再生突破！場面カット解禁で衝撃「アルカナ効果えぐい」
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が、200万回再生を突破した。
【画像】圧倒的な人気！いい表情するキュアアルカナ 公開されたED場面カット
場面カットも解禁され、ネット上では「EDのアルカナ・シャドウが可愛すぎる！」「アルカナ効果えぐい」「繰り返して見ていたらだんだんとキュアアンサーが可愛くなってきました！」「頭に残りすぎるのよこの曲(笑)テンポも良いし だから200万再生でも足りない、もっと聞こう！そしてアルカナちゃんのだめだめが毎回かわいい」「よりにもよって公式がここ切り抜くの確信犯かよ」などと反応している。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
メインキャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
