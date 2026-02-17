ÌôÊªµ¿ÏÇ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢¥¢¥Þ¥×¥é±Ç²è¤Ç¡ÈÎÞ¤Î½÷Í¥¶ÈºÆ³«¡ÉÀë¸À¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊÆ»¤Î¤ê
¡¡2·î13Æü¤«¤é¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀøÉúÀè¡É¤«¤éSNSÅê¹Æ¤«¡¢¹ñ³°Ã¦½ÐÃæ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¡ÈÎø¿Í¡É
¡Ö2023Ç¯3·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤ÇäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÊÆÁÒ¤¬¡ÈÌôÊªÁûÆ°¡É¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£2025Ç¯9·î¤´¤í¤«¤éÅÐÃÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢10·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¤ËÌôÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçÁûÆ°¤Ë¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÈÈ¾Æ±À³¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÃËÀ¤¬ÆüËÜ¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÜºº¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÄ¾Á°¤ËÁûÆ°¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¤Î´Ø·¸¼Ô¤â°ì°Â¿´¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡2·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤âÌµ»ö¡¢ÅÐÃÅ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö»î¼Ì²ñ¤Î³«ºÅ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¼ç±é¤Ç¤¢¤ëÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÎÅÐÃÅ¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÁûÆ°¤Î¿ä°Ü¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÊÆÁÒ¤µ¤ó¼«¿È¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¡È½Ð¤ë¡É¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ì±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¸·¤·¤¤
¡¡¤ª¤è¤½8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¡È¸ø¤Î¾ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¾¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÄ¹Ç¯¶¦±é¤·¤¿ÌÁÍ§¤Î±óÆ£·û°ì¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÎÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë¡ÈÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹!¡É¤È¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÏ«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢°ÂÅÈ¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»Å»öÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢½÷Í¥¶È¤ÎºÆ³«¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¶¯¤¤¡£
¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ì±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ç²è¤âÆüËÜ¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¤¬À½ºî¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤òÈò¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛ¿®ºîÉÊ¤ä¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÎÉñÂæ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤é¤Ð¡¢³èÏ©¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆÁÒ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢
¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¼Ì²ñ¤Ç¤Î¤±¤Ê¤²¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡²¿»ö¤Ë¤â¡È¥Á¥§¥ó¥¸¡õ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤Ç!