¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤Ç¡¢à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹â¤Î£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤«¤éÂçµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÇ®¤Î±éµ»¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ËÀ¤³¦¤âÂçÃíÌÜ¤À¡£ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£È£å£á£ö£ù¡×¤Ï¡Ö»°±ºÍþÍè¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ì¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖÉ¹¾å¤È¥ª¥Õ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î£²¿Í¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿Í¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»°±º¤ÈÌÚ¸¶¤Ï¸òºÝÃæ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´ûº§¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î£²¿Í¤Ï¸½¼Â¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Èà¤é¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸ÞÎØ³«ËëÁ°¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¿¥¦¥ó¡õ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤¬Î¾¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë»Å»ö¾å¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Öµ»½ÑÎÏ¤ÈÉ¹¾å¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê·Ý½ÑÀ¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤È´ÑµÒÁÐÊý¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¹ç¤¦Ãç´Ö¤ÇÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£í£å£â£á£î£å£å£î£ô£å£ò£ð£ò£é£ó£å¡×¤â¡Ö¶â¥á¥À¥ë¥Ú¥¢¤ÎÌÚ¸¶¤È»°±º¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÊóÆ»¡£¡ÖÉ¹¾å¤Ç¤ÎÆó¿Í¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢É¹¾å³°¤Ç¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÊóÆ»¤Ç¤ÏÈà¤é¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ö»Å»ö¾å¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤Û¤É¡¢£²¿Í¤ÎÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£