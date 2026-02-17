¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª SFÊÔ¡Û¥®¥¿¡¼¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÅÁ¾µ¤È²ø°Û¡Á¥Þ¥ó¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥É¡¦¥¦¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ø¶ä¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó °Ëâ¤Ê¤ó¤«¤³¤ï¤¯¤Ê¤¤¡ÎÁýÊäÈÇ¡Ï¡Ù
¡¡¥Ñ¥ë¥×»¨»ï»þÂå¤«¤é1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤Ä¤Å¤±¤¿¡¢²ø´ñ¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¥Þ¥ó¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥É¡¦¥¦¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤¬¡¢¡Ô¶ä¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡Õ¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤¹¤ëÏ¢ºî¤À¡£¥¸¥ç¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥Î¡¼¥¹¡¦¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î»³´ÖÉô¡Ê¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢»³Ì®¡Ë¤òÊüÏ²¤·¡¢ÅÚÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Í¤ËÁÇ´¨ÉÏ¤Ç¡¢»ý¤ÁÊª¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ò¥Ã¥³¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¡¼¥ó¥º¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë°¦ÍÑ¤Î¥®¥¿¡¼¤À¤±¤À¡£¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ï¶ä¤Î¸¹¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÀäÌ¯¤ÊÄ´¤Ù¤òÁÕ¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤ÏÉð´ï¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ï·ÊÞ²ø´ñ¾®Àâ»¨»ï¡Ò¥¦¥£¥¢¡¼¥É¡¦¥Æ¡¼¥ë¥º¡Ó¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¯ÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡Ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ê1951Ç¯¡Á¡Ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±»ï¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀöÎý¤Ë¼´Â¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢²ø´ñ¡¦¥ª¥«¥ë¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¤Îñ¨¡¹¤È¤·¤¿À³Ê¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¡Ø¶ä¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½é¤ÎÃ»ÊÓ½¸¡£Ë®Ìõ¤Ï1986Ç¯¤Ë¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡Ô¥¢¡¼¥«¥à¡¦¥Ï¥¦¥¹ÁÑ½ñ¡Õ¤Î°ìºý¤È¤·¤Æ¡Ø°Ëâ¤Ê¤ó¤«¤³¤ï¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¿¼Ä®âÃÍý»ÒÌõ¡Ë¤ÎÂêÌ¾¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÁýÊäÈÇ¤È¤·¤Æá´¤Ã¤¿¡£ÁýÊä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¤¬¤Þ¤À¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö³¿¤ÎÉã¡×¤È¡¢Æ±ºî¤ÎËÝÌõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·òÉô¿ÌÀ»á¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤ÊÃð¤È²òÀâ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö³¿¤ÎÉã¡×¤Ï¡¢1946Ç¯¤Ë¡Ò¥¦¥£¥¢¡¼¥É¡¦¥Æ¡¼¥ë¥º¡Ó¤ËÆÈÎ©¤·¤¿Ã»ÊÓ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºî¼ÔË×¸å¤ËºÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ½¸¤Ç¡Ô¶ä¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡Õ¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤ËÇä¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊô¸øÀè¤Î¶¯Íß¤ÊÃ¶Æá¤È¤È¤â¤Ë¾Â¤Î¿¼Éô¤ØÂ¤òÆ§¤ß¤¤¤ì¡¢³¿¤ÎÍÅ²ø¤ËÁø¶ø¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£Àè½»Ì±¤ÎÅÁ¾µ¤¬Ê·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤ë¡£
¡Ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ó·ÇºÜÈÇ¤ÎÂè°ìºî¤Ë¤¢¤¿¤ë----¤Ä¤Þ¤ê¥¸¥ç¥ó¤¬¶ä¤Î¥®¥¿¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿É÷ÍèË·¤È¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤¿ºÇ½é¤ÎºîÉÊ----¡Ö¤ª¤ª½¹¤¤Ä»¤è¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢²øÄ»¡Ô½¹¤¤Ä»¡Õ¤¬¤Ò¤È¤Ó¤È¤ò¶¼¤«¤¹¡£¤³¤ÎÄ»¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ó¥»¥ë¥à¤Î»È¤¤Ëâ¤À¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ó¥»¥ë¥à¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÍ×µá¤·¡¢¤À¤ì¤â¤½¤ì¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ó¥»¥ë¥à¤È¡Ô½¹¤¤Ä»¡Õ¤ÎÀµÂÎ¤ò²ò¤¤¢¤«¤¹----¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¶Ú¤À¡£Êª¸ì¤Ë¼ñ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÎÌ±´ÖÅÁ¾µ¤ä¥ª¥«¥ë¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¡¢Èà¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¶Ê¤À¡£¥¸¥ç¥ó¤¬Â¨¶½¤Ç¤Ä¤¯¤ë²Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥Ã¥É¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤«¤¿¤Á¤ó¤Ð¡×¤â¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î²ø°Û¤ÎÊª¸ì¤À¡£¡Ô¤«¤¿¤Á¤ó¤Ð¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤ì¤ÏÏÓ¤ÈµÓ¤¬°ìËÜ¤º¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î°ìËÜµÓ¤Ç¤¹¤Ð¤ä¤¯Áö¤ê¡¢°ìËÜÏÓ¤Ç¤à¤ó¤º¤È¤Ä¤«¤à¡£¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤í¤È¤â¡¢¡Ô¤«¤¿¤Á¤ó¤Ð¡Õ¤ÏÄì¤Ê¤·¾Â¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖËÄÄ¥¤¹¤ë±§Ãè¡×¤Î³ØÀâ¤ò¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ÎË¢¤ÈÈéËì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤«¡¢¥¸¥ç¥ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¶µÍÜ¤ò¤Á¤é¤Á¤éÈäÏª¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Û¤«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ò¤È¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ä¥ó¥É¥í¡¼»³¤ÎÄº¤Î¾®²°¡×¤È¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡¢²áµî¤Î°ø±ï¤¬¤á¤°¤ê¤á¤°¤Ã¤Æº£¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢¤½¤Î¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¤¿ÍÌ¾¡ÊÁ°¼Ô¤Ï¥ä¥ó¥É¥í¡¼¡¢¸å¼Ô¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì²Î¤Î¤Ê¤«¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ø±ï¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡£¥¸¥ç¥ó¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤Ë°ìÌòÇã¤¦¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê¹õ¤¤µ¥¼Ö¡×¤Ï¡¢²ø°Û¤Î±é½Ð¤¬¤ß¤´¤È¤Ê°ìÊÓ¡£¤È¤¦¤ÎÀÎ¤ËÇÑÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å´Æ»¤ò¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë¹õ¤¤µ¥¼Ö¤¬Áö¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æºá¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê»à¤Ì¤Î¤À¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¡£ÇÑÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢°ä»º¤¬¤é¤ß¤Î°¦Áþ·à¤È¼ö¤¤¤¬¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥®¥¿¡¼¤È¡¢Èà¤¬ÃÎ¤ê¤¢¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¿á¤¤¬ÌÄ¤é¤¹²»¤È¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ø¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëµ¥Å«¤Î¤è¤¦¤Ë......¡£
¡Ö»³¤Î¤´¤È¤¯Êâ¤à¡×¤Ï¡¢¸ì¤ê¤ÎÌ¯¤¬³Ú¤·¤á¤ëåºëý¡£¿À¡¹¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¾Î¤¹¤ëÂçÃË¡ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÎµìÍ§¤ÎÌ¼¥Ú¡¼¥¸¡ÊÈà½÷¤âÇØ¤¬¹â¤¤¡Ë¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ò¤ÈÈ©Ã¦¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¸¥ç¥ó¤¬ÂçÃË¤Ë¼¡¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤«¤»¤ëÅÁÀâ¾å¤Îµð¿Í¤Îé¾Ãß¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âË¡ÍæÏÃÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡£¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄ·¤Í¤ÃÊÖ¤ê¤Ê´¶¤¸¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È£Ò¡¦£Á¡¦¥é¥Õ¥¡¥Æ¥£¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÀè¤Ë¤Õ¤ì¤¿¡Ö³¿¤ÎÉã¡×¤ò´Þ¤áÄÌ¾ï¤ÎÃ»ÊÓ¤¬½½ÆóÊÓ¡£¤½¤ì¤Ë¶´¤Þ¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤´¤¯Ã»¤¤¥¹¥±¥Ã¥Á¤¬½½°ìÊÓ¡£¤É¤ì¤â¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤ËÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«²¼¤Î¤Û¤¦¤ÎÀ±¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤¬À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë½÷¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉÁ¤¯¡£¥«¥ë¥ô¥£¡¼¥ÎÅª¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ê¥¬¥¥¿¥ë¥ÛÅª¤Ê¥³¥¹¥â¥í¥¸¡¼¤¬»¸¤á¤¯¥³¥ó¥È¤À¡£
