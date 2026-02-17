「りくちゃんがお姉ちゃんしてるー」演技後の“対照的”な2人に反響　列島歓喜「嗚咽するほど感動の涙が出ました」【冬季五輪】

金メダルのりくりゅうペアが日本に感動をもたらした(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアのフリーで、三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペアが金メダルを獲得した。フリーでは自己ベスト更新の158.13点を叩き出し、世界最高得点となった。ショートとの合計231.24点という結果だった。

【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック

日本スケート連盟の公式インスタグラムは「歓喜の涙」と記し、キス・アンド・クライでのりくりゅうペアの様子を4枚の写真で紹介した。

1枚目と2枚目は、感極まった木原が泣き崩れるのとは対照的に、隣にいた三浦は笑顔で寄り添う姿が印象的だった。SNS上のファンは「昨日と今日は本当にりくちゃんがお姉さんみたいだったよね」「わんわん泣いてる木原くんがかわいすぎるー。そしてりくちゃんがお姉ちゃんしてるー」と、演技後の対照的な2人の様子に反応していた。

また、3枚目と4枚目は2人が歓喜の抱擁を行うシーンが写されている。ファンからは「演技が終わった瞬間嗚咽するほど感動の涙が出ました」「感動を有り難う」「凄く素敵な演技でした。本当に心からおめでとうございます」「お二人が流した涙は、何事にも代えがたいほど美しく、尊い宝物です」「最高の演技でした凄すぎるおめでとう」「りくりゅうおめでとう 私もずっと泣いてました」と、感動の声が続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]