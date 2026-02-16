ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ混合団体で、銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）が16日、日本テレビ系の五輪番組に生出演。4度目となったオリンピックを振り返った。12年間に渡って取材を続けてきた櫻井翔に打ち明けた一言に、ファンから「聞けて良かった」との反応が相次いでいる。

高梨は今大会、混合団体で銅メダルを獲得。前回の北京五輪でスーツ規定違反による失格となり、一時は「辞めて償えたら……」と引退も考えたが競技を続行し、悪夢を振り払うメダル獲得で涙を流した。

今回のメダル獲得でポジティブに変わったかという問いに高梨は「4年前のことは払しょくすることはできないし忘れてはいけない。そこは変わらないですけど、今回団体を克服できたところで前進はできたのかな」と前向きな言葉を口にした。更に「4年間にピリオドを打てた瞬間でもあったのかな」と続けている。

これにはファンからも「ピリオドを打つことが出来たって言葉を聞けて良かった」「ピリオドを打てた、今回は楽しめたって話してて本当に良かった…」「ピリオドが打てたの一言が嬉しかったな〜」「今大会で気持ちに1つピリオドが打ててよかったね」と共感の言葉が。また言葉を引き出した櫻井にも「翔ちゃんお父さんみたいなやさしい眼差しだなぁ」との声があった。



（THE ANSWER編集部）