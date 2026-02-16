すぐ「親友」扱いしてくる人には要注意！知っておきたい、急接近してくる人の危うさ
カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【要注意】すぐ友達扱いする人が危ない理由。急接近する人が隠し持つ7つの心理的課題」と題した動画を公開。出会って間もないのに、すぐに「友達」や「親友」として扱ってくる人の心理的な背景と、そうした関係性がはらむ危険性について解説した。
Ryota氏はまず、「すぐに人を好きになる人って、同時にちょっとしたことですぐに落胆して嫌いになるんですよ」と指摘する。その背景には、自己肯定感の低さや寂しさがあり、それを埋めるために早急に友人関係を求める心理が働いていると分析。相手に対して過剰な期待を抱き、それが満たされないと一転して強い拒絶反応を示すという。
こうした人々は、自分の頭の中に作り上げた「理想の友人像」を相手に投影する傾向がある。そのため、相手の言動が少しでも理想から外れると、「違いを許せない」状態に陥る。Ryota氏は、「相手不在になっている」と述べ、相手を一個の人間としてではなく、自分の理想を満たすための「関係」として見ている点を問題視した。
その結果として、理想の関係を維持しようと「強引に距離を詰められる」ケースが多いという。相手はこちらをまだ警戒しているにもかかわらず、自分の中ではすでに親密な関係が成立していると思い込み、敬語を使わなくなったり、プライベートに踏み込んできたりする。これは相手の感情や状況を無視した「鈍感」な行動であり、健全な人間関係の構築を妨げる要因となる。
Ryota氏は、人間関係は時間をかけてゆっくりと築いていくものだと強調する。すぐに友達扱いしてくる人の行動の裏には、彼ら自身の心理的な課題が隠れていることが多い。そのことを理解し、性急に関係を深めようとする相手とは慎重に距離を保つことが、自分を守る上で重要であると締めくくった。
カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。