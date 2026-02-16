¡Ú¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÛÇ¤ÎÆü¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³È¯¸«¡ª¡×¡È±Ç¤¨¤ë¡ÉÁ´6ÉÊÈ¯Çä¡Ö»°ÌÓÇ¤â¤Á¤â¤Á¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Ñ¥Õ¥§¡×
¡¡¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¡¢2·î22Æü¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³È¯¸«¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ6¼ïÎà¤òÆ±·î16Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ä¤Ð¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¥»¥Ö¥ó¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2¿§¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç»°ÌÓÇ¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö»°ÌÓÇ¤â¤Á¤â¤Á¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ê299±ß¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÆùµå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÃÄ»Ò¤È¥ß¥ë¥¯¤¢¤ó¥Û¥¤¥Ã¥×ÂçÊ¡¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê390±ß¡Ë¡¢¤É¤é¾ÆÀ¸ÃÏ¤òÇ·¿¤Ë·¿È´¤¤·¤¿¡Ö¤Ë¤ã¤Þ¤É¤é ¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ê239±ß¡Ë¡¢ºÙÄ¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤·¤ÞÌÏÍÍ¡¢ÀèÃ¼¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÇ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤Í¤³¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ñ¤ó¡×¡Ê224±ß¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¤Î·Á¤ÈÃæ¿È¤ÎÎ¾Êý¤ÇÇ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤Í¤³¤âÌÜ¤¬¤Ë¤ã¤¤ ¥Ä¥Ë¥ã¤Î¥Ñ¥ó¡×¡Ê203±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³Âç¹¥¤¤ÊÇò¤¯¤Þ¡×¡Ê397±ß¡Ë¤¬ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³É¹¤Î¾å¤Ë¡¢Æùµå·¿¤Ç¥¤¥Á¥´É÷Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³É÷¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë±Ç¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿´¤È¤¤á¤¯Ç¤ÎÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£