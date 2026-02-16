『ホロライブ』×『海外サッカー』の異色のコラボイベントが5/16にシンガポールで開催！ 外交樹立60周年を記念し、さくらみこや尾丸ポルカなど4人が参加

　ホロライブ×シンガポールサッカー！ さくらみこ・森カリオペら4名が現地スタジアムに降臨、2月16日より限定ユニフォーム予約解禁

　2026年の日本とシンガポールの外交樹立60周年（SJ60）を記念し、バーチャルとリアルプロスポーツが融合する異色のコラボが実現です。

　ホロライブプロダクションとアルビレックス新潟シンガポールがタッグを組み、5月16日にシンガポールの『Jurong East Stadium』で特別イベントを開催。
　出演はさくらみこ、尾丸ポルカ、こぼ・かなえる、森カリオペの豪華4名です。

　当日はオリジナルMV上映やハーフタイムショーに加え、森カリオペのYouTubeチャンネルでの世界同時配信も決定。
　さらに2月16日10時からは、書き下ろしデザインの「ユニフォーム」や「アクリルスタンド」など限定グッズの予約受付がイベント特設サイトでスタートしました。
　日本からも購入可能で、シンガポールから直送されるプレミアムな仕様。
　国境を超えた“文化外交”の熱狂をお見逃しなく。

（以下、プレスリリースより）

　【日本・シンガポール外交関係樹立６０周年記念】VTuber×海外プロサッカーという新たな文化外交イベントを開催
　ホロライブプロダクション × アルビレックス新潟シンガポール 特別コラボイベント開催決定

　DOU Creations Pte Ltd（本社：シンガポール、代表：吉地 大）は、2026年に迎える日本・シンガポール外交関係樹立60周年（SJ60）を記念し、日本の最先端カルチャーを象徴するVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」と、シンガポール唯一の日系プロサッカークラブ「アルビレックス新潟シンガポール」による特別コラボレーションイベント「hololive production Special Day with Albirex Niigata FC (S)」を開催いたします。

　本イベントは、2026年5月16日（土）に開催されるSingapore Premier League公式戦アルビレックス新潟シンガポール vs ヤングライオンズ戦の公式付帯イベントとして実施され、VTuberカルチャーとリアルスポーツを融合させた、SJ60を象徴する次世代型文化交流企画です。

■ 本リリースのポイント
　・日本・シンガポール国交樹立60周年（SJ60）記念事業として開催
　・VTuber × 海外プロサッカーという世界的にも稀有な公式コラボレーション
　・日本／英語圏／東南アジアを代表するVTuber4名が集結
　・試合当日の様子はYouTubeにて世界同時配信予定
　・SJ60記念・限定書き下ろしデザインのユニフォームおよびコラボグッズを展開

　試合当日、スタジアムはリアルなスポーツとバーチャルカルチャーを融合させた、特別なエンターテインメント空間へと生まれ変わります。

主な実施内容（予定）：
　・オリジナルミュージックビデオの上映
　・特別メッセージ＆Q&Aセッション（事前収録）
　・多言語チャレンジ企画
　・限定ハーフタイムパフォーマンス

　さらに、森カリオペによるYouTubeで試合の配信も予定されており、世界中のファンがオンラインでイベントを楽しめます。（https://www.youtube.com/@MoriCalliope）

■ 配信スケジュール（変更の可能性あり）
　2026年5月16日（土）19:30〜22:30（日本時間）

　詳細なタイムテーブルは後日発表予定です。

＜イベント特設サイト（グッズ販売もこちら）＞
　https://www.sj60-specialday-match.com/　

■ 出演タレント
　さくらみこ　（ホロライブ）
　尾丸ポルカ　（ホロライブ）
　こぼ・かなえる　（ホロライブインドネシア）
　森カリオペ　（ホロライブEnglish）

■ イベント概要
　イベント名：hololive production Special Day with Albirex Niigata FC (S)
　開催日：2026年5月16日（土）
　会場：Jurong East Stadium（シンガポール）
　主催：DOU Creations Pte Ltd
　※サッカー試合はSingapore Premier League公式戦として開催（別途入場チケットが必要）

　現地入場チケット購入はこちらから（4月頃の発売開始を予定、アルビレックス公式ページをご確認ください）
　https://www.albirex.com.sg

■ 企画背景
　SJ60のテーマである「未来志向」「若者交流」を体現すべく、世界的影響力を持つ日本発VTuberカルチャーと、地域に根差した日系プロスポーツクラブの融合により、デジタルとリアルを横断する新しい国際文化交流の形を創出します。

　本イベントにあわせ、日本国内およびシンガポールのファンを対象とした【SJ60記念・限定コラボグッズ】の事前販売を実施いたします。
　本グッズは、日本国内からもオンラインでの購入が可能で、シンガポールより日本へ直送されます。

【事前販売期間（予定）】
　・受付開始：2026年2月16日10:00日本時間、09:00シンガポール時間
　・受付終了：2026年3月1日 17:00日本時間、16:00シンガポール時間

※ 一部商品を除き、原則として事前販売のみとなります。
※ 試合当日の現地販売は数量限定となるため、事前購入を強く推奨いたします。

■ 販売予定グッズ
　・SJ60記念デザイン 試合用ユニフォーム（選手着用モデル）
　・ファンユニフォーム（サイズ各種／4タレント別デザイン）
　・アクリルスタンド（約12cm／4タレント別デザイン）
　・A4クリアファイル
　・事前販売限定 特別セット（ファンユニフォーム、アクリルスタンド、A4クリアファイル）

＜グッズイメージ＞
　・SJ60記念デザイン 試合用ユニフォーム（レプリカ）

・ファンユニフォーム（サイズ各種／4タレント別デザイン）

　・アクリルスタンド（約12cm／4タレント別デザイン）

・A4クリアファイル

・事前販売限定 特別セット（ファンユニフォーム、アクリルスタンド、A4クリアファイル）

　＊イベント当日は現地販売数量が極少数のため、事前購入が推奨、また一部グッズは【事前販売限定】となります。

■DOU Creationsについて
　DOU Creations Pte. Ltd.は、シンガポールを拠点に、日本企業の海外進出支援およびグローバルにIPを活用したマーケティング事業を展開するコンサルティング会社です。
　アニメ・ゲーム・アーティストIPと、F&B・小売・家電などの企業を結び付けたマーケティング施策をワンストップで提供しています。

【会社概要】
　会社名：DOU Creations Pte. Ltd.
　所在地：Twenty Anson #11-01 (One & Co), 20 Anson Rd, Singapore 079912
　代表者：Managing Director　吉地 大
　事業内容：事業戦略コンサル、IPコラボレーション企画・運営、マーケティングコンサルティング
　Web：https://doucreations.com

ⓒ COVER / ⓒ DOU Creations