Ì¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡¢Â¨Æü´°Çä¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÐ§¡×¤òºÆÈÎ¡¡¡ÖÎä¤·È¡×¤â
¡¡¥À¥¤¥¿¥ó¾¦»ö¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¤¬¡¢Â¨Æü´°Çä¤·¤¿¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÐ§¡Ê¹õ¡Ë¡×¤òºÆÆþ²Ù¤·¡¢2·î16Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ä¤Ð¡ÄÍß¤·¤¤¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÐ§2¼ï¤Ç¤¹¡ª¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢²¹¤«¤¤¤½¤ÐÍÑ¤ÎÐ§¡£800¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÈÂçÍÆÎÌ¡£¥á¥é¥ß¥óÀ½¤Ç³ä¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Ìó370¥°¥é¥à¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÉÊ¡£²Á³Ê¤Ï2200±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤±¤½¤ÐÍÑ¤Î¡ÖÌ¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎä¤·È¡Ê¹õ¡Ë¡×¤âÈÎÇäÃæ¡£¶ñºà¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤é¤ì¤ë¡¢750¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÂçÍÆÎÌ¡£¤½¤Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2200±ß¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢Æ±Å¹¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£