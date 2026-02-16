OpenAI¤ÎGPT-5.2¤¬ÊªÍý³Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¼°¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù
OpenAI¤¬GPT-5.2¤òÍÑ¤¤¤ÆÍýÏÀÊªÍý³Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¼°¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¹âÅù¸¦µæ½ê¤ä¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬Æ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£»¨¤Ê¼°¤ÎÃ±½ã²½¤ä°ìÈÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀ®²Ì¤òÏÀÊ¸¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÍ½Äê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¤ººÆÉÏÀÊ¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤ÏÁÇÎ³»Ò¤Î1¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥ª¥ó¡×¤Î¿¶Éý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼°¤ÎÆ³½Ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ön¸Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥ª¥ó¤¬´Ø¤ï¤ëÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1¸Ä¤À¤±¤¬Éé¤Î¥Ø¥ê¥·¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¡¢»Ä¤ê¤În-1¸Ä¤¬Àµ¤Î¥Ø¥ê¥·¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¾ì¹ç¡¢¿¶Éý¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö¿¶Éý¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿¶Éý¤Î·×»»¼°¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ön=3¡×¡Ön=4¡×¡Ön=5¡×¡Ön=6¡×¤Î¾ì¹ç¤Î¼°¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢n¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¼°¤¬µÞ·ã¤ËÊ£»¨²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¼°¤¬°Ê²¼¡£¼°(29)¤Ï¡Ön=3¡×¤ÎºÝ¤Î¿¶Éý¤òµá¤á¤ë¼°¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ön=4¡×¤Î¼°(30)¤ä¡Ön=5¡×¤Î¼°(31)¤Ç¤Ï¼°¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ön=6¡×¤Î¼°¤¬°Ê²¼¡£Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¼°¤òÃ±½ã²½¤¹¤ëºî¶È¤òGPT-5.2 Pro¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ön=3¡×¡Ön=4¡×¡Ön=5¡×¡Ön=6¡×¤Î¼°¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃ±½ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GPT-5.2 Pro¤Ï¾åµ¤Î¼°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀøºßÅª¤Ê¿ô³Ø¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎ³»Ò¿ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼°¤âÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖGPT-5.2¤ÎÆâÉô¥¹¥¥ã¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥¤¥ó¥°ÈÇ¡×¤Ë¤è¤ë12»þ´Ö¤Î¿äÏÀ¤Î·ë²Ì¡¢¼°¤Î¾ÚÌÀ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¹âÅù¸¦µæ½ê¤ÇÍýÏÀÊªÍý³Ø¤ò¸¦µæ¤¹¤ëNima Arkani-Hamed¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÏÌó15Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ËÁø¶ø¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ê¼°¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÃ±½ã¤Ê¼°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÄ¹Ç¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÀÊ¸¤ÎÎã¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸½Âå¤ÎAI¥Ä¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¾Íè¡¢AI¤¬¡ØÃ±½ã¤Ê¿ô¼°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇ§¼±¤¹¤ëÈÆÍÑ(¤Ï¤ó¤è¤¦)Åª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡Ù¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ·ë²Ì¤òµ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¥×¥ì¥×¥ê¥ó¥È¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎarXiv¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÏÀÊ¸Åê¹Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥»¥¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢OpenAI¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
