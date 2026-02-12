【メタルギア REX METAL GEAR SOLID 4 Ver.】 2月16日 再販 価格：10,780円 【メタルギア サヘラントロプス Black Ver.】 2月16日 再販 価格：17,380円

コトブキヤは、プラモデル「メタルギア REX METAL GEAR SOLID 4 Ver.」および「メタルギア サヘラントロプス Black Ver.」再販分を2月16日に発売する。価格は「メタルギア REX METAL GEAR SOLID 4 Ver.」が10,780円で、「メタルギア サヘラントロプス Black Ver.」が17,380円。

両商品は、コナミデジタルエンタテインメントの「メタルギア」シリーズに登場する、半壊状態の核搭載二足歩行戦車「メタルギア REX」と、直立二足歩行兵器「メタルギア サヘラントロプス」のブラックバージョンを再現したプラモデル。

「メタルギア REX METAL GEAR SOLID 4 Ver.」

「メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット」に登場する核搭載二足歩行戦車「メタルギア REX」を半壊状態で再現したモデル。印象的な半壊状態のREXを、追加新規金型で劇中そのままの姿で再現している。

付属品は、ソリッド スネーク、雷電、メタルギアMk.II フィギュアで、付属品のソリッド スネーク フィギュアを使用することにより、劇中の搭乗シーンが再現できる。また、劇中の格納庫をイメージした専用ベースが付属する。

「メタルギア サヘラントロプス Black Ver.」

「メタルギア ソリッド V ファントムペイン」に登場する直立二足歩行兵器「メタルギア サヘラントロプス」のブラックバージョン。ゲーム中の「Episode 50 [EXTREME] サヘラントロプス」に登場する[EXTREME]仕様の「メタルギア サヘラントロプス」が、メインの成型色を塗装のしやすい黒に変更され、モデル化されている。

本機体の特徴であるREX形態から直立二足歩行形態への変形を再現。付属品はアーキアル・ブレード、アーキアル・グレネード、専用盾、ベースとなっている。また、付属品フィギュアとして、ヴェノム・スネーク、スカルフェイス、イーライ、第三の子供の合計4種が付属。第三の子供は浮遊状態が再現可能となっており、特徴的な頭部の髑髏マークはデカールで再現している。

(C)2016 Konami Digital Entertainment

※発売日は流通により前後する場合があります。